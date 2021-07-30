"Я опять не доплыл": Российский пловец Рылов недоволен собой после второго золота Олимпиады
Вместе с тем спортсмен отметил, что задача минимум на Игры выполнена. Теперь предстоит отдохнуть перед эстафетами.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов оценил свой победный заплыв на дистанции 200 метров на спине. Несмотря на успех и олимпийский рекорд, спортсмен выразил неудовлетворение.
"Не удовлетворён. Ну не доплыл я последний полтинник — видно было. Я встал. Я опять не доплыл. Либо я переработал по ходу соревнований, либо недоработал на тренировках — надо смотреть", — сказал Рылов в эфире "Матч ТВ".
Пловец добавил, что критического момента не было, но на последних 25 метрах его просто "парализануло".
"Ноги свело так, что до сих пор я еле стою. Ноги сводит очень сильно", — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион.
Вместе с тем Рылов отметил, что задача минимум на Игры выполнена. Теперь предстоит отдохнуть перед эстафетами.
Напомним, 24-летний спортсмен финишировал первым с олимпийским рекордом (1.53,27). Он обошёл американца Райана Мёрфи и британца Люка Гринбанка, ставших вторым и третьим соответственно. А ранее Рылов выиграл на Олимпиаде в Токио дистанцию 100 метров на спине и стал серебряным призёром в эстафете четыре по 200.
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