Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов оценил свой победный заплыв на дистанции 200 метров на спине. Несмотря на успех и олимпийский рекорд, спортсмен выразил неудовлетворение.

"Не удовлетворён. Ну не доплыл я последний полтинник — видно было. Я встал. Я опять не доплыл. Либо я переработал по ходу соревнований, либо недоработал на тренировках — надо смотреть", — сказал Рылов в эфире "Матч ТВ".

Пловец добавил, что критического момента не было, но на последних 25 метрах его просто "парализануло".

"Ноги свело так, что до сих пор я еле стою. Ноги сводит очень сильно", — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион.