Россиянка Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио
Для РФ это уже вторая награда в данном виде спорта на нынешних Олимпийских играх и 29-я в целом.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Россиянка Анна Пракатень выиграла серебряную медаль в соревнованиях по академической гребле в одиночке на Олимпиаде в Токио.
Спортсменка пришла к финишу второй (результат 7:17,39), пропустив вперёд только Эмму Твигг из Новой Зеландии (7:13,97). Бронза в активе у австрийки Магдалены Лобниг (7:17,92).
Для России это уже вторая награда в данном виде спорта на нынешних Олимпийских играх и 29-я в целом. Ранее Василиса Степанова и Елена Орябинская также стали вторыми в соревновании двоек, чем вызвали большое негодование у американской гребчихи Меган Калмо, заявившей, что ей "противно смотреть" на успехи России.
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