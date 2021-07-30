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Россиянка Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Для РФ это уже вторая награда в данном виде спорта на нынешних Олимпийских играх и 29-я в целом.

30 июля, 00:44
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Россиянка Анна Пракатень выиграла серебряную медаль в соревнованиях по академической гребле в одиночке на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка пришла к финишу второй (результат 7:17,39), пропустив вперёд только Эмму Твигг из Новой Зеландии (7:13,97). Бронза в активе у австрийки Магдалены Лобниг (7:17,92).

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Для России это уже вторая награда в данном виде спорта на нынешних Олимпийских играх и 29-я в целом. Ранее Василиса Степанова и Елена Орябинская также стали вторыми в соревновании двоек, чем вызвали большое негодование у американской гребчихи Меган Калмо, заявившей, что ей "противно смотреть" на успехи России.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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