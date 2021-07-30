Олимпийская чемпионка Позднякова рассказала, как в детстве хотела превзойти достижения отца
В итоге София поняла, что спортсмен — личность, индивидуальность и каждый проходит свой путь.
София Позднякова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Победительница Олимпиады в Токио саблистка София Позднякова рассказала, как в детстве мечтала превзойти своего отца — четырёхкратного олимпийского чемпиона, президента ОКР Станислава Позднякова.
"Когда была маленькой, постоянно транслировала, что папа такой великий, четырёхкратный, а я хочу пять раз выиграть золото Олимпиады. Быть лучше, сильнее, выше. Но в один момент мы разговаривали с мамой, и она сказала: "Соня, понимаешь, ты же другой человек. Во-первых, ты девушка. Во-вторых, ты занимаешься фехтованием в другое время", — поделилась Позднякова в ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT.
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Фехтовальщица добавила, что в итоге поняла: спортсмен — личность, индивидуальность, каждый проходит свой путь. Со временем удалось отвлечься от мысли, что у отца столько наград. Однако на это ушло много времени, а принять ситуацию полностью удалось только три-четыре года назад, пояснила олимпийская чемпионка.
Напомним, София Позднякова завоевала золото Олимпиады в Токио, победив в финале другую россиянку — Софью Великую. 31 июля российские саблистки поборются за победу в командном турнире. Завершатся соревнования по фехтованию 1 августа.
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