Олимпийская чемпионка Позднякова рассказала, как в детстве хотела превзойти достижения отца

"Когда была маленькой, постоянно транслировала, что папа такой великий, четырёхкратный, а я хочу пять раз выиграть золото Олимпиады. Быть лучше, сильнее, выше. Но в один момент мы разговаривали с мамой, и она сказала: "Соня, понимаешь, ты же другой человек. Во-первых, ты девушка. Во-вторых, ты занимаешься фехтованием в другое время", — поделилась Позднякова в ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT.