Пловец Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на двухсотметровке на спине

Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным победителем Олимпиады в Токио. После победы на стометровке на спине он выиграл дистанцию вдвое длиннее.

24-летний спортсмен финишировал первым с олимпийским рекордом (1.53,27). Американец Райан Мёрфи стал вторым (1.54,15), британец Люк Гринбанк — третьим (1.54,72). Стоит отметить, что Рылов стал первым спортсменом в истории Олимпийских игр, которому покорились дистанции 100 и 200 метров на спине.

Напомним, что Евгений также выиграл серебряную медаль в составе эстафеты четыре по 200 метров вольным стилем.

Для сборной России это золото стало девятым на Олимпиаде.