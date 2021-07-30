НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пловец Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на двухсотметровке на спине

Это уже вторая высшая награда для 24-летнего российского спортсмена на этой Олимпиаде.

30 июля, 01:55
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным победителем Олимпиады в Токио. После победы на стометровке на спине он выиграл дистанцию вдвое длиннее.

24-летний спортсмен финишировал первым с олимпийским рекордом (1.53,27). Американец Райан Мёрфи стал вторым (1.54,15), британец Люк Гринбанк — третьим (1.54,72). Стоит отметить, что Рылов стал первым спортсменом в истории Олимпийских игр, которому покорились дистанции 100 и 200 метров на спине.

Олимпийскому чемпиону Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с котиком

Олимпийскому чемпиону Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с котиком

Напомним, что Евгений также выиграл серебряную медаль в составе эстафеты четыре по 200 метров вольным стилем.

Для сборной России это золото стало девятым на Олимпиаде.

Надежды в гребле, плавании и теннисе: Расписание седьмого дня Олимпиады в Токио

Надежды в гребле, плавании и теннисе: Расписание седьмого дня Олимпиады в Токио

Ранее россиянка Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио. Для РФ эта награда стала второй в данном виде спорта.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Олимпийская чемпионка Позднякова рассказала, как в детстве хотела превзойти достижения отца

сегодня в 03:05

Россиянка Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

сегодня в 00:44

"Дурно воспитаны": Роднина ответила американской гребчихе, которой "противно смотреть" на успехи России на ОИ

сегодня в 00:01

"Устроит выволочку": Пушков предрёк "бегство" Байдена от разгневанного Зеленского из-за "Северного потока – 2"

сегодня в 02:35

Disney назвала необоснованным иск Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"

сегодня в 02:19

Новости партнеров

Layer 1