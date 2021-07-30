Пловец Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на двухсотметровке на спине
Это уже вторая высшая награда для 24-летнего российского спортсмена на этой Олимпиаде.
Фото © ТАСС / Zuma
Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным победителем Олимпиады в Токио. После победы на стометровке на спине он выиграл дистанцию вдвое длиннее.
24-летний спортсмен финишировал первым с олимпийским рекордом (1.53,27). Американец Райан Мёрфи стал вторым (1.54,15), британец Люк Гринбанк — третьим (1.54,72). Стоит отметить, что Рылов стал первым спортсменом в истории Олимпийских игр, которому покорились дистанции 100 и 200 метров на спине.
Напомним, что Евгений также выиграл серебряную медаль в составе эстафеты четыре по 200 метров вольным стилем.
Для сборной России это золото стало девятым на Олимпиаде.
Ранее россиянка Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио. Для РФ эта награда стала второй в данном виде спорта.
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