"Обещали смешать с грязью, если не возьму медаль": 16-летняя пловчиха Чикунова заплакала и пожаловалась на травлю в соцсетях
Девушка отметила, что комментарии повлияли на её настрой перед соревнованиями, где она заняла четвёртое место.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Восходящая звезда российского и мирового плавания 16-летняя Евгения Чикунова разрыдалась, рассказывая о травле в соцсетях во время Олимпиады в Токио.
"Вчера после заплыва я заходила читать свои интервью. Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я недостойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью", — рассказала Чикунова журналистам после финиша заплыва на 200 метров брассом, где она заняла четвёртое место.
Девушка отметила, что комментарии повлияли на её настрой перед соревнованиями. Евгения подчеркнула, что выступление — это огромный стресс, и выразила недоумение, почему люди обесценивают труд спортсменов.
"Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах", — сказала Чикунова.
В заплыве на 200 метров брассом юная спортсменка остановилась в шаге от пьедестала, уступив Татьяне Скунмакер из ЮАР и американкам Лилли Кинг и Энни Лэзор. Ранее она также стала четвёртой на стометровке брассом.
Чикунова отобралась на Олимпиаду на 200 метров, победив на апрельском чемпионате России. Вместе с ней в Токио отправилась Мария Темникова. Многократная чемпионка мира Юлия Ефимова стала третьей и не попала на Игры на двухсотметровке.
Ранее российский пловец Евгений Рылов завоевал второе золото Олимпиады в Токио, победив на двухсотметровке на спине с олимпийским рекордом.
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