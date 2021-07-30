"Обещали смешать с грязью, если не возьму медаль": 16-летняя пловчиха Чикунова заплакала и пожаловалась на травлю в соцсетях

Девушка отметила, что комментарии повлияли на её настрой перед соревнованиями, где она заняла четвёртое место.