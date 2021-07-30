Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио
Всего для спортсменки эта награда стала третьей. Ранее она победила в стрельбе из пистолета с 10 метров и завоевала серебро в миксте вместе с Артёмом Черноусовым.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россиянка Виталина Бацарашкина победила в пулевой стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров и завоевала свою вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Всего для спортсменки эта награда стала третьей. Ранее она также взяла серебро в миксте вместе с Артёмом Черноусовым.
24-летняя Бацарашкина опередила кореянку Мин Чон Ким, на счету которой серебро, и Цзяжуйсюань Сяо, завоевавшей бронзу.
Напомним, 30 июля сборная России выиграла уже два золота. Первое на дистанции 100 метров на спине принёс команде пловец Евгений Рылов. Как и для Бацарашкиной, для него эта награда стала второй золотой и третьей вообще. Кроме того, Анна Пракатень выиграла серебряную медаль в академической гребле. Всего у сборной России 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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