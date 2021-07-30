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Ещё один российский боксёр вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и обеспечил минимум бронзу

В битве за выход в финал его соперником будет победитель боя между белорусом Владиславом Смягликовым и Дэвидом Ньикой из Новой Зеландии.

30 июля, 05:15
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов победил представляющего Германию Аммара Абдулджаббари в четвертьфинале Олимпиады в Токио и вышел в полуфинал, попутно гарантировав себе как минимум бронзу, так как поединки за третье место на турнире не проводятся.

24-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 91 кг, начал соревнования со второго круга, одолев алжирца Абдельхафида Бенчаблу. В полуфинале его соперником будет победитель боя между белорусом Владиславом Смягликовым и Дэвидом Ньикой из Новой Зеландии — тем самым, которому ранее пытался откусить ухо марокканец Юнес Баала.

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Финал в весе до 91 кг состоится 6 августа.

Ранее российский боксёр Имам Хатаев также прошёл в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзу.

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Пловец Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на двухсотметровке на спине

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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