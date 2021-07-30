Ещё один российский боксёр вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и обеспечил минимум бронзу

В битве за выход в финал его соперником будет победитель боя между белорусом Владиславом Смягликовым и Дэвидом Ньикой из Новой Зеландии.