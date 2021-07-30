У трети россиянок (34%) есть оборудование для профессионального маникюра, ещё 25% планируют его покупку в ближайшем будущем. При этом многие планируют использовать это оборудование в собственном бизнесе. Такие данные приводит Ozon, опросив 1,2 тысячи жительниц российских городов-миллионников.

Согласно исследованию, которое есть в распоряжении Лайфа, 44% россиянок посещают мастера по маникюру раз в месяц, 32% — раз в две недели. Женщин, которые ходят в салон или обращаются к частному мастеру раз в полгода и реже, в стране всего 8%. Стабильный и высокий спрос на подобную услугу заставляет многих задуматься об открытии собственного "бизнеса на ноготочках".

Уточняется, что 34% респонденток делают маникюр дома самостоятельно. При этом у трети опрошенных есть не только стандартные наборы лаков, пилок и ножниц, но и профессиональное оборудование, например аппараты, пылесосы, лампы и пр. Ещё 24% планируют приобрести такие инструменты в ближайшее время.

Также сообщается, что 77% опрошенных приобретают оборудование только для личного пользования. А вот четверть россиянок превратила маникюр в бизнес: 5% респонденток называют себя мастерами, работающими на дому, 3% трудятся в салоне, однако собираются открывать собственный бизнес, а 16% пока осваивают популярную и востребованную профессию ногтевого мастера.

Данные о спросе на профессиональное маникюрное оборудование на Ozon подтверждают рост интереса к такому бизнесу. Например, маникюрные аппараты в июле 2021 года в целом по стране приобретали в четыре раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, пылесосы для маникюра — более чем в пять раз чаще. И почти в 10 раз год к году растёт спрос на аксессуары для стемпинга (наклейки с рисунками для ногтей).

Исследование показало, что продажи профессионального маникюрного оборудования растут и в отдельных регионах. Например, в Новосибирске в июле спрос на лампы для сушки геля увеличился в 4,2 раза, в Татарстане — в 4,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,8 раза, в Екатеринбурге — в 2,3 раза.