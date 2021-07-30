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Не Чёрное: Вильфанд рассказал о самом тёплом российском море

С середины июня температура воды там 23 градуса, поэтому те, кто отдали предпочтение отдыху в этих местах, сделали верный выбор, отметил синоптик.

30 июля, 04:06
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Температура воды в Балтийском море с середины июня держится на уровне 23–24 градусов, на курортах Чёрного моря вода тоже очень тёплая, но потеплела она гораздо позже.

"Очень тёплая и хорошая температура воды в морях на курортах Чёрного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, Туапсе — 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов. В Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Она установилась гораздо раньше, чем на Чёрном море, поэтому там уже полтора месяца такое тёплое море", — объяснил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

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По словам Вильфанда, с середины июня температура воды на Балтике 23 градуса, поэтому те, кто отдал предпочтение отдыху в этих местах, сделали верный выбор. Такая температура воды установилась из-за длительного антициклона и небольшой глубины моря. Максимальная температура Чёрного моря будет в августе, а Балтийское море вряд ли прогреется сильнее, подытожил синоптик.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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