Температура воды в Балтийском море с середины июня держится на уровне 23–24 градусов, на курортах Чёрного моря вода тоже очень тёплая, но потеплела она гораздо позже.

"Очень тёплая и хорошая температура воды в морях на курортах Чёрного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, Туапсе — 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов. В Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Она установилась гораздо раньше, чем на Чёрном море, поэтому там уже полтора месяца такое тёплое море", — объяснил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

По словам Вильфанда, с середины июня температура воды на Балтике 23 градуса, поэтому те, кто отдал предпочтение отдыху в этих местах, сделали верный выбор. Такая температура воды установилась из-за длительного антициклона и небольшой глубины моря. Максимальная температура Чёрного моря будет в августе, а Балтийское море вряд ли прогреется сильнее, подытожил синоптик.