Жителей ряда российских регионов предупредили о грядущей жаре под 40 градусов
Аномально высокая температура прогнозируется не только в южной части страны, но и в центральной.
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В начале недели аномальная жара придёт в регионы Поволжья и Черноземья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"До конца этой недели температура ниже нормы на один – два градуса, а в начале следующей недели опять будет изменение циркуляции, температура будет выше нормы на два – четыре градуса. Наиболее высокая температура будет в центрально-чернозёмных областях и в Поволжье, температура на четыре – шесть градусов выше нормы. Максимальные температуры — от 31 до 37 градусов, а в Астраханской области даже до 40 градусов", — приводит слова синоптика РИА "Новости".
Метеоролог добавил, что в Татарстане, Башкирии, Саратовской области будет заметное повышение температуры — до +32–35 градусов. В Крыму тоже начнётся аномальная жара — здесь столбики термометров поднимутся на семь градусов выше нормы.
Ранее россиян предупредили о более частых волнах жары. Пекло, в основном характерное для южных регионов, станет "добивать" до Москвы и Екатеринбурга.
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