Жителей ряда российских регионов предупредили о грядущей жаре под 40 градусов

"До конца этой недели температура ниже нормы на один – два градуса, а в начале следующей недели опять будет изменение циркуляции, температура будет выше нормы на два – четыре градуса. Наиболее высокая температура будет в центрально-чернозёмных областях и в Поволжье, температура на четыре – шесть градусов выше нормы. Максимальные температуры — от 31 до 37 градусов, а в Астраханской области даже до 40 градусов", — приводит слова синоптика РИА "Новости".