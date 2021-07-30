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Павел Дуров заявил о неэффективности блокировки фейков о коронавирусе

Он призвал правительства стран поддержать информационную инициативу мессенджера, обеспечивающую доступ к новостям о пандемии из официальных государственных источников.

30 июля, 03:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BVm0DM5FKBH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">durov</a></p>

Фото © Instagram / durov

Блокировка фейков о коронавирусе является неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Об этом заявил основатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров.

Он напомнил, что год назад была отвергнута теория о том, что ковид мог возникнуть в уханьской лаборатории."Фейсбук", "Твиттер" и другие социальные сети начали блокировать подобные сообщения, однако сейчас эту идею уже рассматривают с научной точки зрения.

"Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", — написал Дуров в своём телеграм-канале.

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Также он призвал правительства стран поддержать информационную инициативу мессенджера, обеспечивающую доступ к новостям о пандемии из официальных государственных источников. По словам Дурова, "Телеграм" общался с правительствами 19 стран, чтобы помочь им донести до каждого пользователя последнюю информацию о коронавирусе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "инфодемию" в условиях коронавируса новой угрозой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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