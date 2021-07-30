Павел Дуров заявил о неэффективности блокировки фейков о коронавирусе

Блокировка фейков о коронавирусе является неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Об этом заявил основатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров.

Он напомнил, что год назад была отвергнута теория о том, что ковид мог возникнуть в уханьской лаборатории."Фейсбук", "Твиттер" и другие социальные сети начали блокировать подобные сообщения, однако сейчас эту идею уже рассматривают с научной точки зрения.

"Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Также он призвал правительства стран поддержать информационную инициативу мессенджера, обеспечивающую доступ к новостям о пандемии из официальных государственных источников. По словам Дурова, "Телеграм" общался с правительствами 19 стран, чтобы помочь им донести до каждого пользователя последнюю информацию о коронавирусе.