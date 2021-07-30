Павел Дуров заявил о неэффективности блокировки фейков о коронавирусе
Он призвал правительства стран поддержать информационную инициативу мессенджера, обеспечивающую доступ к новостям о пандемии из официальных государственных источников.
Фото © Instagram / durov
Блокировка фейков о коронавирусе является неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Об этом заявил основатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров.
Он напомнил, что год назад была отвергнута теория о том, что ковид мог возникнуть в уханьской лаборатории."Фейсбук", "Твиттер" и другие социальные сети начали блокировать подобные сообщения, однако сейчас эту идею уже рассматривают с научной точки зрения.
"Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", — написал Дуров в своём телеграм-канале.
Также он призвал правительства стран поддержать информационную инициативу мессенджера, обеспечивающую доступ к новостям о пандемии из официальных государственных источников. По словам Дурова, "Телеграм" общался с правительствами 19 стран, чтобы помочь им донести до каждого пользователя последнюю информацию о коронавирусе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "инфодемию" в условиях коронавируса новой угрозой.
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