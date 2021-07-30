Disney назвала необоснованным иск Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"

"Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон. Более того, показ "Чёрной вдовы" на платформе Disney+ с премиальным доступом значительно увеличил её возможность заработать дополнительные средства помимо тех 20 миллионов долларов, которые она уже получила к настоящему времени", — заявляет компания.

Как сообщает The Wall Street Journal, в контракте, заключённом с актрисой, было оговорено, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах, так как гонорар Йоханссон зависит от выручки от продажи билетов. Эксперты отмечают, что это разбирательство может стать поворотным, оно способно изменить сложившуюся ситуацию, при которой предпочтение отдаётся стриминговым платформам, из-за чего многие актёры несут убытки.