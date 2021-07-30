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Disney назвала необоснованным иск Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"

Компания заявила, что не нарушила условий контракта с актрисой и даже значительно увеличила её возможности заработать дополнительные деньги.

30 июля, 02:19
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Компания Disney ответила на иск актрисы Скарлетт Йоханссон, поданный в связи с якобы нарушением условий контракта из-за онлайн-показа фильма "Чёрная вдова" одновременно с премьерой в кинотеатрах США, сообщает газета Los Angeles Times.

"Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон. Более того, показ "Чёрной вдовы" на платформе Disney+ с премиальным доступом значительно увеличил её возможность заработать дополнительные средства помимо тех 20 миллионов долларов, которые она уже получила к настоящему времени", — заявляет компания.

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Как сообщает The Wall Street Journal, в контракте, заключённом с актрисой, было оговорено, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах, так как гонорар Йоханссон зависит от выручки от продажи билетов. Эксперты отмечают, что это разбирательство может стать поворотным, оно способно изменить сложившуюся ситуацию, при которой предпочтение отдаётся стриминговым платформам, из-за чего многие актёры несут убытки.

Ранее Скарлетт Йоханссон стала жертвой пранка прямо во время премии MTV Movie and TV Awards.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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