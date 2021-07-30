Disney назвала необоснованным иск Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"
Компания заявила, что не нарушила условий контракта с актрисой и даже значительно увеличила её возможности заработать дополнительные деньги.
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Компания Disney ответила на иск актрисы Скарлетт Йоханссон, поданный в связи с якобы нарушением условий контракта из-за онлайн-показа фильма "Чёрная вдова" одновременно с премьерой в кинотеатрах США, сообщает газета Los Angeles Times.
"Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон. Более того, показ "Чёрной вдовы" на платформе Disney+ с премиальным доступом значительно увеличил её возможность заработать дополнительные средства помимо тех 20 миллионов долларов, которые она уже получила к настоящему времени", — заявляет компания.
Как сообщает The Wall Street Journal, в контракте, заключённом с актрисой, было оговорено, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах, так как гонорар Йоханссон зависит от выручки от продажи билетов. Эксперты отмечают, что это разбирательство может стать поворотным, оно способно изменить сложившуюся ситуацию, при которой предпочтение отдаётся стриминговым платформам, из-за чего многие актёры несут убытки.
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