Российским пенсионерам объяснили, какие налоги им не нужно платить

Российские пенсионеры освобождены от уплаты ряда налогов, связанных с доходом и имуществом. Об этом рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

Он отметил, что многие люди и на пенсии продолжают трудовую деятельность. При этом пенсионные выплаты и пособия не облагаются налогом, но из других официальных поступлений удерживается НДФЛ. Часть денег можно вернуть при помощи налоговых вычетов.

"Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218–221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Биезбардис добавил, что по некоторым основаниям работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, в ряде других случаев приходится заявлять получение средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя.

"В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог и ждать рассмотрения декларации не потребуется", — отметил специалист.

Кроме того, эксперт рассказал о льготах по транспортному налогу в ряде регионов. В некоторых субъектах для их получения достаточно статуса пенсионера, в других право на льготу имеют только определённые лица, например жители с выдающимися достижениями, в частности Герои СССР или России, ветераны, инвалиды, чернобыльцы. Размер также отличается — в зависимости от мощности транспортного средства и места производства.

Есть и льготы по земельному налогу, продолжил Биезбардис. Во всех субъектах налог не взимается с участка площадью до шести соток, однако некоторые муниципалитеты могут распространить льготы на участки большей площади или даже на все. В данном случае предпенсионеры также могут получить послабления.

Эксперт заключил, что о налоговых льготах в основном задумываются по достижении пенсионного или предпенсионного возраста, но в вопросе лучше разобраться заранее.

Помимо этого пенсионеры и предпенсионеры могут сэкономить на налоге на имущество физических лиц. Они освобождены от уплаты сборов с одного объекта недвижимости следующих типов: квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть дома, помещение или сооружение, используемые в профессиональных творческих целях, хозяйственное строение или гараж (машино-место).