ВВС Британии обвинили Россию и Китай в опасных действиях в космосе

Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности страны.

В интервью The Daily Telegraph он обвинил Москву и Пекин в "сомнительных операциях" в космическом пространстве, например пролётах своих спутников в "непосредственной близости" от других. Уигстон добавил, что РФ и КНР каждый день ведут "опасную деятельность", угрожающую уничтожением спутникам других стран. Также глава штаба ВВС считает, что Россия и Китай ведут в космосе разведдеятельность.

Кроме того, Уигстон заявил, что РФ за последний год разместила целый ряд спутников, которые "имеют характеристики оружия", а КНР, по его утверждению, продолжает "совершенствовать противоспутниковые технологии", например "лазерное ослепляющее оружие".

Стоит отметить, что высказывания начальника штаба британских ВВС прозвучали на фоне создания космического командования Соединённого Королевства. Посвящённая этому торжественная церемония прошла в четверг на базе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Первой задачей командования станет запуск британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.