На юго-востоке Москвы загорелся склад на площади 2 тысячи квадратов, тушат с вертолётов
Сначала площадь пожара составляла 300 квадратов, но затем увеличилась. Огонь принял открытую форму.
Фото © LIFE
На юго-востоке Москвы произошёл крупный пожар на складе. Как сообщили в столичном ГУ МЧС РФ, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.
Инцидент произошёл по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:17. Сначала площадь пожара составляла 300 квадратов, но затем увеличилась. Огонь принял открытую форму.
В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что в борьбе с огнём применяются вертолёты. О пострадавших информации пока нет.
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