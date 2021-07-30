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На юго-востоке Москвы загорелся склад на площади 2 тысячи квадратов, тушат с вертолётов

Сначала площадь пожара составляла 300 квадратов, но затем увеличилась. Огонь принял открытую форму.

30 июля, 00:48

Фото © LIFE

На юго-востоке Москвы загорелся склад на площади 2 тысячи квадратов, тушат с вертолётов. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На юго-востоке Москвы произошёл крупный пожар на складе. Как сообщили в столичном ГУ МЧС РФ, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.

Инцидент произошёл по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:17. Сначала площадь пожара составляла 300 квадратов, но затем увеличилась. Огонь принял открытую форму.

В центре Петербурга на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелся жилой дом

В центре Петербурга на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелся жилой дом

В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что в борьбе с огнём применяются вертолёты. О пострадавших информации пока нет.

Ранее пожар вспыхнул на складе покрышек в подмосковной Балашихе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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