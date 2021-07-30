На юго-востоке Москвы загорелся склад на площади 2 тысячи квадратов, тушат с вертолётов. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На юго-востоке Москвы произошёл крупный пожар на складе. Как сообщили в столичном ГУ МЧС РФ, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.

Инцидент произошёл по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:17. Сначала площадь пожара составляла 300 квадратов, но затем увеличилась. Огонь принял открытую форму.

В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что в борьбе с огнём применяются вертолёты. О пострадавших информации пока нет.