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Двое пациентов в тапках сбежали из психбольницы Карелии

Оба пациента совершеннолетние. Молодые люди без разрешения покинули лечебное заведение.

30 июля, 00:09
<p>Фото © <a href="https://10.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/25227636/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Республике Карелия</a></p>

Фото © МВД по Республике Карелия

В Карелии в посёлке Матросы Пряжинского района из психиатрической больницы сбежали двое молодых людей, сейчас их разыскивают правоохранительные органы. Об этом информирует пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что Никита Сергеев 1999 г.р. и Сергей Котов 2002 г.р. без разрешения покинули лечебное заведение.

На Сахалине трое подростков сбежали из больницы

На Сахалине трое подростков сбежали из больницы

Сергеев — житель города Сортавала, его рост 171 см. Приметы: худощавое телосложение, стрижка короткая, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку чёрного цвета, шорты, тапки резиновые чёрные.

Котов — житель Петрозаводска. Рост 178 см, худой, стрижка короткая, тёмный цвет волос, глаза карие. На предплечье ожоги от выведенной татуировки. Был одет в водолазку тёмно-зеленого цвета, бриджи, тапки из джинсовой ткани.

Ранее в Новосибирске двое осуждённых сбежали из колонии-поселения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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