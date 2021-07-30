Двое пациентов в тапках сбежали из психбольницы Карелии

В Карелии в посёлке Матросы Пряжинского района из психиатрической больницы сбежали двое молодых людей, сейчас их разыскивают правоохранительные органы. Об этом информирует пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что Никита Сергеев 1999 г.р. и Сергей Котов 2002 г.р. без разрешения покинули лечебное заведение.

Сергеев — житель города Сортавала, его рост 171 см. Приметы: худощавое телосложение, стрижка короткая, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку чёрного цвета, шорты, тапки резиновые чёрные.