Двое пациентов в тапках сбежали из психбольницы Карелии
Оба пациента совершеннолетние. Молодые люди без разрешения покинули лечебное заведение.
Фото © МВД по Республике Карелия
В Карелии в посёлке Матросы Пряжинского района из психиатрической больницы сбежали двое молодых людей, сейчас их разыскивают правоохранительные органы. Об этом информирует пресс-служба МВД республики.
Отмечается, что Никита Сергеев 1999 г.р. и Сергей Котов 2002 г.р. без разрешения покинули лечебное заведение.
Сергеев — житель города Сортавала, его рост 171 см. Приметы: худощавое телосложение, стрижка короткая, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку чёрного цвета, шорты, тапки резиновые чёрные.
Котов — житель Петрозаводска. Рост 178 см, худой, стрижка короткая, тёмный цвет волос, глаза карие. На предплечье ожоги от выведенной татуировки. Был одет в водолазку тёмно-зеленого цвета, бриджи, тапки из джинсовой ткани.
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