Публикация американского генерал-майора Патрика Донахо в "Твиттере" возмутила политического обозревателя и журналиста Такера Карлсона, который в эфире телеканала Fox News заявил, что военачальник ищет "российский след" в критике в свой адрес.

"Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И, вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина", — рассказал журналист, продемонстрировав скриншот публикации генерала.

Карлсон предложил отправить Донахо в отставку, так как, по мнению обозревателя, вооружённые силы не должны быть политизированы.

"Он позорит нас", — посетовал журналист.

Собеседник Карлсона, консервативный активист и составитель речей для экс-президента США Джорджа Буша Нед Райан, считает, что генерал пытается заслужить "похвалу и повышение", нападая на противников главы Белого дома Джо Байдена. А сами высказывания Райан расценил как атаку на свободу слова.