"Позорит нас": Американского генерала захотели уволить после слов о "подсадной утке Путина"
Вооружённые силы не должны быть политизированы, отметил политический обозреватель Такер Карлсон.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Публикация американского генерал-майора Патрика Донахо в "Твиттере" возмутила политического обозревателя и журналиста Такера Карлсона, который в эфире телеканала Fox News заявил, что военачальник ищет "российский след" в критике в свой адрес.
"Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И, вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина", — рассказал журналист, продемонстрировав скриншот публикации генерала.
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Карлсон предложил отправить Донахо в отставку, так как, по мнению обозревателя, вооружённые силы не должны быть политизированы.
"Он позорит нас", — посетовал журналист.
Собеседник Карлсона, консервативный активист и составитель речей для экс-президента США Джорджа Буша Нед Райан, считает, что генерал пытается заслужить "похвалу и повышение", нападая на противников главы Белого дома Джо Байдена. А сами высказывания Райан расценил как атаку на свободу слова.
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