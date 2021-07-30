Житель Челябинска устроил во дворе парковку за деньги и угрожает тем, кто не хочет платить. Видео © LIFE

Предприимчивый житель одной из многоэтажек Челябинска организовал платную парковку в собственном дворе и собирал с жильцов деньги — по 40 рублей в день. По словам соседей, тех, кто отказывался платить, Александр Варенцов предупреждал, что с их автомобилем может что-то случиться.

"Когда я только приехал сюда, начал наблюдать такую ситуацию, что некий мужчина очень часто ставит коробочки на парковочных местах во дворе дома. Меня заинтересовала ситуация, я начал спрашивать, что да как. Сказали, что это местный дядя Саша. Он здесь, так сказать, крышует двор, следит за машинами, чтобы их не били. Привёз свою машину через несколько месяцев, поставил её, и буквально через два дня подошёл Александр и начал задавать вопросы: "Ты откуда? Почему не знакомишься? Представься". Он говорит, что двор тут неспокойный, машины жгут, нужен тут порядок — и вот он, такой рыцарь, пришёл защищать", — рассказал Лайфу Сергей Пасошников, которому пригрозил "парковочный коммерсант".

Собеседник Лайфа отказался от сомнительных услуг, после чего получил от Александра угрозы.

"Я могу сделать так, что вы во дворе перестанете ставить. Если я возьму людей, вы перестанете даже за домом ставить", — заявил Варенцов.

В ответ на призыв Сергея следить за своей машиной Александр пригрозил "снести ему череп".

"Я тебе ещё раз говорю: хочешь, я тебе здесь снесу его, череп? Ты хочешь этого, нет? Ты чё, дебил, что ли? — пустился в оскорбления "рэкетир".

Сам же Александр утверждает, что ему платят только добровольно и в качестве благодарности за нелёгкий труд.

"Что я вымогаю деньги, здесь такого нет. Я говорю, не беру там деньги со всех. У меня много кто здесь деньги не это... Просто так ставят. Просто люди благодарят, просто, можно сказать, и всё. Это нету рэкета здесь. Я ни у кого не вымогаю деньги. То, что машины я царапаю, — ни за всё... всю работу здесь я ни одной машине колесо не проткнул, ни одну машину я не поцарапал", — рассказал Варенцов.