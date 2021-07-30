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В Париже неизвестный на автомобиле протаранил террасу кафе, один человек погиб

Водитель скрылся. По предварительным данным, инцидент мог быть случайностью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

29 июля, 22:23

В Париже неизвестный протаранил террасу кафе, один человек погиб. Видео © Twitter / RemyBuisine

В Париже неизвестный на автомобиле протаранил террасу кафе в 17-м округе, один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает местное телевидение.

Известно, что водитель скрылся, оставив машину на месте. По предварительным данным, инцидент мог быть случайностью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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