В Париже неизвестный на автомобиле протаранил террасу кафе, один человек погиб

В Париже неизвестный протаранил террасу кафе, один человек погиб. Видео © Twitter / RemyBuisine

В Париже неизвестный на автомобиле протаранил террасу кафе в 17-м округе, один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает местное телевидение.