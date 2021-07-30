В Париже неизвестный на автомобиле протаранил террасу кафе, один человек погиб
Водитель скрылся. По предварительным данным, инцидент мог быть случайностью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Париже неизвестный протаранил террасу кафе, один человек погиб. Видео © Twitter / RemyBuisine
В Париже неизвестный на автомобиле протаранил террасу кафе в 17-м округе, один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает местное телевидение.
Известно, что водитель скрылся, оставив машину на месте. По предварительным данным, инцидент мог быть случайностью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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