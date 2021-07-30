NASA перенесло запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило назначенный на 30 июля запуск космического корабля Starliner компании Boeing на Международную космическую станцию (МКС) из-за инцидента с российским модулем "Наука".

"NASA и Boeing решили отменить пятничный запуск. Данный шаг даст экипажу МКС время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля "Наука" и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner", — заявили в пресс-службе управления.

Менеджер коммерческой программы полётов NASA Стив Стич на пресс-конференции сообщил, что запуск Starliner к МКС возможен не ранее 3 августа. При этом дополнительное окно запуска намечено на 4 августа. В свою очередь глава американской программы МКС Джоэл Монталбано отметил, что ущерба в результате инцидента с модулем "Наука" для МКС нет.

"Мы проведём в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то ещё в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит", — сказал Монталбано на брифинге.

Напомним, в четверг многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет. Однако после стыковки российский космонавт Олег Новицкий с борта МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами о незапланированно включившихся двигателях "Науки". В свою очередь, хьюстонский Центр управления полётами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила своё положение в пространстве.