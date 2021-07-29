"Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС ещё одного модуля — узлового ("Причал"). Мы его меж собой "шариком" называем", — написал Рогозин в "Твиттере".

Модуль "Наука" создан на основе функционального грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделённых герметичной переборкой с люком. Предполагается, что "Наука" будет обеспечивать проведение научных исследований, стыковку станции с другими космическими кораблями — "Прогресс" и "Союз", а также позволит управлять МКС по крену.