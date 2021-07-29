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"Мы его "шариком" называем": Рогозин объявил дату запуска модуля "Причал" на МКС

Он позволит расширить возможности стыковок российских кораблей со станцией, отметил глава "Роскосмоса".

29 июля, 20:41
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

"Роскосмос" намерен запустить модуль "Причал" на МКС 24 ноября. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС ещё одного модуля — узлового ("Причал"). Мы его меж собой "шариком" называем", — написал Рогозин в "Твиттере".

Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой модуля "Наука" с МКС

Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой модуля "Наука" с МКС

Глава "Роскосмоса" добавил, что "Причал" позволит расширить возможности стыковок российских кораблей со станцией, в том числе нового "лунного" корабля "Орёл".

Узловой модуль должен пристыковаться к модулю "Наука", который успешно пристыковался к МКС 29 июля.

На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле "Наука"

На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле "Наука"

Модуль "Наука" создан на основе функционального грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделённых герметичной переборкой с люком. Предполагается, что "Наука" будет обеспечивать проведение научных исследований, стыковку станции с другими космическими кораблями — "Прогресс" и "Союз", а также позволит управлять МКС по крену.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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