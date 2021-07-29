"Мы его "шариком" называем": Рогозин объявил дату запуска модуля "Причал" на МКС
Он позволит расширить возможности стыковок российских кораблей со станцией, отметил глава "Роскосмоса".
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
"Роскосмос" намерен запустить модуль "Причал" на МКС 24 ноября. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС ещё одного модуля — узлового ("Причал"). Мы его меж собой "шариком" называем", — написал Рогозин в "Твиттере".
Глава "Роскосмоса" добавил, что "Причал" позволит расширить возможности стыковок российских кораблей со станцией, в том числе нового "лунного" корабля "Орёл".
Узловой модуль должен пристыковаться к модулю "Наука", который успешно пристыковался к МКС 29 июля.
Модуль "Наука" создан на основе функционального грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделённых герметичной переборкой с люком. Предполагается, что "Наука" будет обеспечивать проведение научных исследований, стыковку станции с другими космическими кораблями — "Прогресс" и "Союз", а также позволит управлять МКС по крену.
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