На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле "Наука"

Российский космонавт Олег Новицкий с борта МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами о незапланированно включившихся двигателях нового модуля "Наука". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землёй.

"Я могу подтвердить, что двигатели всё ещё работают и мы можем ощущать это", — доложил Новицкий.

В свою очередь хьюстонский Центр управления полётами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила своё положение в пространстве. Другие подробности выясняются.

Ранее в четверг многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет.