На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле "Наука"
Модуль пристыковался к космической станции несколько часов назад. О неполадках экипаж доложил на Землю.
Российский космонавт Олег Новицкий с борта МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами о незапланированно включившихся двигателях нового модуля "Наука". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землёй.
"Я могу подтвердить, что двигатели всё ещё работают и мы можем ощущать это", — доложил Новицкий.
В свою очередь хьюстонский Центр управления полётами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила своё положение в пространстве. Другие подробности выясняются.
Ранее в четверг многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет.
Модуль "Наука" создан на основе функционального грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделённых герметичной переборкой с люком. Обещали, что "Наука" будет обеспечивать проведение научных исследований, стыковку станции с другими космическими кораблями — "Прогресс" и "Союз", а также позволит управлять МКС по крену.
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