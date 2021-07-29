НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мама-шпион отправила сына в детсад с диктофоном, чтобы узнать причину появления синяков

Заведующая центром все обвинения отрицает. Она рассказала Лайфу свою версию происходящего.

29 июля, 17:22

Женщина отправила ребёнка в детский сад с диктофоном, чтобы узнать, откуда у него синяки. Видео © LIFE

В Обнинске после двух месяцев посещения детского сада мама обнаружила на теле своего ребёнка синяки. Чтобы выяснить, откуда они взялись, Лилит подложила мальчику жучок с микрофоном и отправила в детский сад. На записи она услышала крики воспитателей и детский плач.

У ребёнка диагностировали отсутствие или недоразвитие речи при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте, поэтому Лилит отправила его в центр практической психологии и нейропсихологии "Элис". По её словам, через некоторое время она стала замечать на теле сына небольшие синяки, но в центре объяснили это тем, что дети играют и толкают друг друга.

"Потом у моего ребёнка начались такие капризы, он начал толкать своего брата, очень стал агрессивным. Ребёнок стал не хотеть ходить в садик, он боялся. Он стал замкнутым", — рассказывает женщина.

В Москве четыре ребёнка пролезли под забором и сбежали из детского сада

В Москве четыре ребёнка пролезли под забором и сбежали из детского сада

Так как видеонаблюдения в центре нет, женщина решила узнать всё самостоятельно, подложив ребёнку в карман микрофон. На полученной записи она услышала, как воспитатели оскорбляют детей и грозят "оторвать башку" за непослушание. Однако заведующая центром Наталья Юрьевна все обвинения отрицает.

"Я поняла, какая мама к вам обратилась. Так вот, я считаю, что у неё не всё нормально с головой, её ребёнка никто не бил. Да, у нас воспитатели могут повысить голос на детей, но это нужно, чтобы просто привлечь внимание ребёнка. Но руку на детей у нас никто не поднимает", — утверждает заведующая.

Она рассказала Лайфу, что Лилит угрожает им какими-то доказательствами, но предъявлять их отказывается. К тому же Наталья не уверена, что эти записи сделаны именно в их учреждении. Также, по словам женщины, мать ложно утверждает, будто у ребёнка за время обучения в центре нет прогресса.

"Ребёнок изначально у неё был очень проблемный, и мы дали ему результат, благодаря нашим занятиям он начал говорить", — сообщила заведующая центром.

Обвинённая в истязаниях детей москвичка считает себя жертвой оговора со стороны старшего сына

Обвинённая в истязаниях детей москвичка считает себя жертвой оговора со стороны старшего сына

Теперь в этой ситуации предстоит разобраться прокуратуре, куда Лилит обратилась с аудиозаписями.

Ранее жительница Ставрополя Виктория сообщила, что её полуторагодовалого сына избили в частном детском саду, причём сделал это муж воспитательницы, который любит устраивать для детей игру под названием "Пустить в космос". После того как девушка рассказала о случившемся в соцсетях, на неё с критикой обрушились родители других детей, однако, как родительница заметила Лайфу, причин этого она не понимает. СК начал проверку по факту избиения воспитанника.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Антон Громов
Антон Громов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Нарывы общества вскрылись": Блёданс осталась в шоке из-за попыток петербурженки выгнать с площадки детей-инвалидов

сегодня в 15:09

Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом

18 июня, 06:20

В Рязанской области больше недели ищут двух пропавших девочек-подростков

сегодня в 17:50

Российские туристы остались в турецком Ичмелере без воды и света

сегодня в 18:02

Приезжающим из-за рубежа россиянам продлили срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирус

сегодня в 17:50

Новости партнеров

Layer 1