Мама-шпион отправила сына в детсад с диктофоном, чтобы узнать причину появления синяков
Заведующая центром все обвинения отрицает. Она рассказала Лайфу свою версию происходящего.
Женщина отправила ребёнка в детский сад с диктофоном, чтобы узнать, откуда у него синяки. Видео © LIFE
В Обнинске после двух месяцев посещения детского сада мама обнаружила на теле своего ребёнка синяки. Чтобы выяснить, откуда они взялись, Лилит подложила мальчику жучок с микрофоном и отправила в детский сад. На записи она услышала крики воспитателей и детский плач.
У ребёнка диагностировали отсутствие или недоразвитие речи при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте, поэтому Лилит отправила его в центр практической психологии и нейропсихологии "Элис". По её словам, через некоторое время она стала замечать на теле сына небольшие синяки, но в центре объяснили это тем, что дети играют и толкают друг друга.
"Потом у моего ребёнка начались такие капризы, он начал толкать своего брата, очень стал агрессивным. Ребёнок стал не хотеть ходить в садик, он боялся. Он стал замкнутым", — рассказывает женщина.
Так как видеонаблюдения в центре нет, женщина решила узнать всё самостоятельно, подложив ребёнку в карман микрофон. На полученной записи она услышала, как воспитатели оскорбляют детей и грозят "оторвать башку" за непослушание. Однако заведующая центром Наталья Юрьевна все обвинения отрицает.
"Я поняла, какая мама к вам обратилась. Так вот, я считаю, что у неё не всё нормально с головой, её ребёнка никто не бил. Да, у нас воспитатели могут повысить голос на детей, но это нужно, чтобы просто привлечь внимание ребёнка. Но руку на детей у нас никто не поднимает", — утверждает заведующая.
Она рассказала Лайфу, что Лилит угрожает им какими-то доказательствами, но предъявлять их отказывается. К тому же Наталья не уверена, что эти записи сделаны именно в их учреждении. Также, по словам женщины, мать ложно утверждает, будто у ребёнка за время обучения в центре нет прогресса.
"Ребёнок изначально у неё был очень проблемный, и мы дали ему результат, благодаря нашим занятиям он начал говорить", — сообщила заведующая центром.
Теперь в этой ситуации предстоит разобраться прокуратуре, куда Лилит обратилась с аудиозаписями.
Ранее жительница Ставрополя Виктория сообщила, что её полуторагодовалого сына избили в частном детском саду, причём сделал это муж воспитательницы, который любит устраивать для детей игру под названием "Пустить в космос". После того как девушка рассказала о случившемся в соцсетях, на неё с критикой обрушились родители других детей, однако, как родительница заметила Лайфу, причин этого она не понимает. СК начал проверку по факту избиения воспитанника.
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