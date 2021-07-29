Мама-шпион отправила сына в детсад с диктофоном, чтобы узнать причину появления синяков

Женщина отправила ребёнка в детский сад с диктофоном, чтобы узнать, откуда у него синяки. Видео © LIFE

В Обнинске после двух месяцев посещения детского сада мама обнаружила на теле своего ребёнка синяки. Чтобы выяснить, откуда они взялись, Лилит подложила мальчику жучок с микрофоном и отправила в детский сад. На записи она услышала крики воспитателей и детский плач.

У ребёнка диагностировали отсутствие или недоразвитие речи при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте, поэтому Лилит отправила его в центр практической психологии и нейропсихологии "Элис". По её словам, через некоторое время она стала замечать на теле сына небольшие синяки, но в центре объяснили это тем, что дети играют и толкают друг друга.

"Потом у моего ребёнка начались такие капризы, он начал толкать своего брата, очень стал агрессивным. Ребёнок стал не хотеть ходить в садик, он боялся. Он стал замкнутым", — рассказывает женщина.

Так как видеонаблюдения в центре нет, женщина решила узнать всё самостоятельно, подложив ребёнку в карман микрофон. На полученной записи она услышала, как воспитатели оскорбляют детей и грозят "оторвать башку" за непослушание. Однако заведующая центром Наталья Юрьевна все обвинения отрицает.

"Я поняла, какая мама к вам обратилась. Так вот, я считаю, что у неё не всё нормально с головой, её ребёнка никто не бил. Да, у нас воспитатели могут повысить голос на детей, но это нужно, чтобы просто привлечь внимание ребёнка. Но руку на детей у нас никто не поднимает", — утверждает заведующая.

Она рассказала Лайфу, что Лилит угрожает им какими-то доказательствами, но предъявлять их отказывается. К тому же Наталья не уверена, что эти записи сделаны именно в их учреждении. Также, по словам женщины, мать ложно утверждает, будто у ребёнка за время обучения в центре нет прогресса.

"Ребёнок изначально у неё был очень проблемный, и мы дали ему результат, благодаря нашим занятиям он начал говорить", — сообщила заведующая центром.

Теперь в этой ситуации предстоит разобраться прокуратуре, куда Лилит обратилась с аудиозаписями.