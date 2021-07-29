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На Украине допустили возможность полного прекращения транзита российского газа

Там отметили, что РФ уже оптимизирует мощности путём закрытия нескольких компрессорных станций.

29 июля, 17:02
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Украина рассматривает сценарий, при котором Россия может полностью прекратить транзит газа через территорию Незалежной, вплоть до демонтажа труб для недопущения подобной возможности в будущем. Такую точку зрения озвучил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы рассматриваем сценарий: даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем", — сказал он в эфире "Радио НВ".

На Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2"

На Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2"

Он также отметил, что объёмы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что "Газпром" перебросил основные объёмы газа на северный коридор для поставок через "Северный поток – 2". Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

Напомним, недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

Новак не получал запросов по переговорам о транзите газа через Украину

Новак не получал запросов по переговорам о транзите газа через Украину

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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