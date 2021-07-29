На Украине допустили возможность полного прекращения транзита российского газа

Украина рассматривает сценарий, при котором Россия может полностью прекратить транзит газа через территорию Незалежной, вплоть до демонтажа труб для недопущения подобной возможности в будущем. Такую точку зрения озвучил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы рассматриваем сценарий: даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем", — сказал он в эфире "Радио НВ".

Он также отметил, что объёмы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что "Газпром" перебросил основные объёмы газа на северный коридор для поставок через "Северный поток – 2". Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.