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Глава СК поручил проверить спектакль с Ахеджаковой в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов

Речь идёт о нашумевшей постановке "Первый хлеб", где в одном из монологов звучит нецензурная брань и, по мнению некоторых общественников, проявление неуважения к защитникам Отечества.

29 июля, 16:39

Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить нашумевший спектакль "Первый хлеб" в столичном театре "Современник" на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник" председатель СК России поручил подчинённым изучить и дать оценку приведённым в публикациях фактам", — говорится в сообщении.

Напомним, что премьера спектакля "Первый хлеб", который поставил польский режиссер Бениамин Коц по пьесе Рината Ташимова, состоялась 19 июля. Главную роль играет народная артистка РФ Лия Ахеджакова. По сюжету её героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Монолог, который звучит в этот момент, вызвал широкий общественный резонанс.

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Ранее общественная организация "Офицеры России" пожаловалась на постановку руководству театра "Современник", а также в Генпрокуратуру и Мэрию Москвы. Организация заявила, что содержание монолога Ахеджаковой оскорбило ветеранов. Кроме того, в жалобе ссылаются на "чрезмерное использование ненормативной лексики" и "неприкрытую пропаганду однополой любви" в этом спектакле.

К слову, в повторном показе, который состоялся 23 июля, из монолога убрали нецензурную брань. Позже режиссёр спектакля Бениамин Коц пояснил изданию "Подъём", что театр вернулся к изначальному тексту постановки.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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