Глава СК поручил проверить спектакль с Ахеджаковой в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить нашумевший спектакль "Первый хлеб" в столичном театре "Современник" на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник" председатель СК России поручил подчинённым изучить и дать оценку приведённым в публикациях фактам", — говорится в сообщении.

Напомним, что премьера спектакля "Первый хлеб", который поставил польский режиссер Бениамин Коц по пьесе Рината Ташимова, состоялась 19 июля. Главную роль играет народная артистка РФ Лия Ахеджакова. По сюжету её героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Монолог, который звучит в этот момент, вызвал широкий общественный резонанс.

Ранее общественная организация "Офицеры России" пожаловалась на постановку руководству театра "Современник", а также в Генпрокуратуру и Мэрию Москвы. Организация заявила, что содержание монолога Ахеджаковой оскорбило ветеранов. Кроме того, в жалобе ссылаются на "чрезмерное использование ненормативной лексики" и "неприкрытую пропаганду однополой любви" в этом спектакле.