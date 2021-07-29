Учёные выяснили, что новый штамм коронавируса способен "прятаться" от иммунитета

Ещё одну неприятную особенность обнаружили японские биологи у лямбда-штамма новой коронавирусной инфекции. Оказалось, что он не только обладает повышенной заразностью, но и способностью "прятаться" от иммунитета человека.

Как говорится в статье, размещённой в электронной библиотеке bioRxiv, лямбда-штамм обладает мутацией, которая позволяет вирусу "уклоняться" от нейтрализующих антител. Это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Антитела к нему зачастую просто не прилипают, чтобы сдерживать его распространение в организме. В среднем, как считают учёные, для нейтрализации перуанской вариации коронавируса нужно примерно в полтора раза больше антител, чем для борьбы с другими его разновидностями.