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Учёные выяснили, что новый штамм коронавируса способен "прятаться" от иммунитета

Из-за изменения характера сцепления вируса с клеточными рецепторами антитела к нему зачастую просто не прилипают.

29 июля, 16:34

Фото © Pexels

Ещё одну неприятную особенность обнаружили японские биологи у лямбда-штамма новой коронавирусной инфекции. Оказалось, что он не только обладает повышенной заразностью, но и способностью "прятаться" от иммунитета человека.

Как говорится в статье, размещённой в электронной библиотеке bioRxiv, лямбда-штамм обладает мутацией, которая позволяет вирусу "уклоняться" от нейтрализующих антител. Это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Антитела к нему зачастую просто не прилипают, чтобы сдерживать его распространение в организме. В среднем, как считают учёные, для нейтрализации перуанской вариации коронавируса нужно примерно в полтора раза больше антител, чем для борьбы с другими его разновидностями.

Худшее, конечно, впереди: Учёные предсказали появление вирусов-монстров

Худшее, конечно, впереди: Учёные предсказали появление вирусов-монстров

Ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Лайфу об опасениях, что лямбда-штамм коронавируса может прийти в Россию и оказаться более заразным, чем гамма-вариант. Штамм был обнаружен в Перу в декабре 2020 года и уже распространился по Южной Америке и Европе.

Напомним, что в ВОЗ заявили о распространении лямбда-штамма ковида более чем в 30 странах.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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