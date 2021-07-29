Саакашвили назвал туристов из России виновными в распространении ковида в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал российских туристов виновными в искусственном распространении коронавируса перед осенними выборами в прошлом году. Об этом он заявил на странице в "Фейсбуке".

"CoViD-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году перед выборами были завезены русские туристы, которые распространяли вирус", — считает политик.

Напомним, первый тур парламентских выборов в Грузии состоялся 31 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу в 13 округах, а в парламент попали девять фракций. Однако все оппозиционные партии не признали итоги выборов, назвав их сфальсифицированными. В стране вспыхнули акции протеста. Кандидаты восьми партий бойкотировали второй тур, однако их фамилии всё же были внесены в бюллетень, так как законодательство страны не предусматривает отказа кандидата от участия во втором туре. В итоге правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу.