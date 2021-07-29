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Саакашвили назвал туристов из России виновными в распространении ковида в Грузии

По мнению политика, власти страны до сих пор пускают через границу инфицированных людей с поддельными справками.

29 июля, 16:02
<p>Фото © ТАСС / Архип Верещагин</p>

Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал российских туристов виновными в искусственном распространении коронавируса перед осенними выборами в прошлом году. Об этом он заявил на странице в "Фейсбуке".

"CoViD-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году перед выборами были завезены русские туристы, которые распространяли вирус", — считает политик.

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По мнению Саакашвили, власти Грузии до сих пор пускают инфицированных людей с поддельными справками.

Напомним, первый тур парламентских выборов в Грузии состоялся 31 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу в 13 округах, а в парламент попали девять фракций. Однако все оппозиционные партии не признали итоги выборов, назвав их сфальсифицированными. В стране вспыхнули акции протеста. Кандидаты восьми партий бойкотировали второй тур, однако их фамилии всё же были внесены в бюллетень, так как законодательство страны не предусматривает отказа кандидата от участия во втором туре. В итоге правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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