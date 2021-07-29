Эксперт сравнил точность ПЦР-тестов в начале пандемии и сейчас

В начале пандемии точность ПЦР-тестирования на наличие инфекции часто вызывала сомнения. Как обстоят дела сейчас, радио Sputnik рассказал сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Депздрава Москвы Игорь Цикорин.

По его словам, за полтора года методику отработали и результатам анализов вполне можно доверять.

"Надо сказать, что ПЦР-тесты совершенствуются с начала пандемии, то есть уже полтора года. Их теперь выпускают новые лаборатории, и тесты становятся всё точнее и точнее. Вначале вероятность ложноположительного или ложноотрицательного теста была достаточно высокая — у первых образцов точность была 55 или 60%. Потом пришли к 80% и больше, сейчас уровень точности ПЦР-теста около 80–90%", — отметил Цикорин.

Тем не менее небольшая вероятность ложного теста остаётся, поэтому пациентам делают два теста с интервалом в несколько дней.