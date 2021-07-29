Сотрудники воронежского музея привили мамонта от ковида "вакциной-мамонциной"

В Воронежской области музейного мамонта привили от ковида. Видео © Соцсети

Воронежский музей-заповедник "Костёнки" снял ролик в поддержку вакцинации от коронавируса. Однако прививку там сделали не человеку, а мамонту, пишет телеграм-канал "Воронеж № 1".

По сюжету видео медсестра заходит в музей и спрашивает, живёт ли там мамонт по имени Степан. Сотрудница учреждения указывает на экспонат в углу. После этого девушка достаёт из сумочки огромный шприц и пузырёк с наклейкой "Вакцина-мамонцина". После этого она делает мамонту укол.

Смысл ролика заключался в примирении противников и сторонников вакцинации, объяснили сотрудники музея изданию "Вести Воронеж". Специалист по связям с общественностью Елена Николаенко, исполнившая роль медсестры, заметила, что к этому вопросу решили подойти шутливо.