НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сотрудники воронежского музея привили мамонта от ковида "вакциной-мамонциной"

По словам работников учреждения, шуточный ролик был снят для примирения противников и сторонников вакцинации.

29 июля, 13:57

В Воронежской области музейного мамонта привили от ковида. Видео © Соцсети

Воронежский музей-заповедник "Костёнки" снял ролик в поддержку вакцинации от коронавируса. Однако прививку там сделали не человеку, а мамонту, пишет телеграм-канал "Воронеж № 1".

По сюжету видео медсестра заходит в музей и спрашивает, живёт ли там мамонт по имени Степан. Сотрудница учреждения указывает на экспонат в углу. После этого девушка достаёт из сумочки огромный шприц и пузырёк с наклейкой "Вакцина-мамонцина". После этого она делает мамонту укол.

Врач рассказал, как перестать бояться вакцинации

Врач рассказал, как перестать бояться вакцинации

Смысл ролика заключался в примирении противников и сторонников вакцинации, объяснили сотрудники музея изданию "Вести Воронеж". Специалист по связям с общественностью Елена Николаенко, исполнившая роль медсестры, заметила, что к этому вопросу решили подойти шутливо.

Ранее эксперт объяснила, зачем нужна ревакцинация от коронавируса. Юлия Ткаченко отметила, что эту процедуру нужно пройти всем, кто уже сделал прививку.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Ребёнок погиб, шесть человек пострадали в жуткой аварии в Воронеже

26 июля, 19:41

Путин анонсировал вручение молодёжи "Пушкинских карт" для посещения музеев и театров

30 июня, 12:08

Муж прогнавшей детей-инвалидов с детской площадки рассказал об угрозах их маленькой внучке

сегодня в 14:54

"Наоборот, герой!": Фехтовальщица Мартьянова засмущалась, сидя в коляске после золотого финала ОИ

сегодня в 14:54

Армянский футболист Мхитарян подрался с соперником прямо на поле

сегодня в 14:38

Новости партнеров

Layer 1