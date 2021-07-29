Санкт-Петербург достиг целевого показателя иммунной прослойки от ковида

Иммунная прослойка от коронавируса в Санкт-Петербурге уже превышает 65%. Об этом заявил глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Как передаёт его слова телеканал "Санкт-Петербург", её составили переболевшие и вакцинированные жители.