НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Санкт-Петербург достиг целевого показателя иммунной прослойки от ковида

На сегодняшний день полный курс вакцинации от инфекции прошли более 941 тысячи граждан.

29 июля, 16:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Иммунная прослойка от коронавируса в Санкт-Петербурге уже превышает 65%. Об этом заявил глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Как передаёт его слова телеканал "Санкт-Петербург", её составили переболевшие и вакцинированные жители.

"Целевой показатель можно считать достигнутым", — сказал Лисовец.

На сегодняшний день первую прививку от ковида сделали уже более 1,2 миллиона петербуржцев, а полный курс вакцинации прошли свыше 941 тысячи граждан.

В Петербурге назвали причины смерти людей, привитых от ковида

В Петербурге назвали причины смерти людей, привитых от ковида

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала мутации ковида причиной повышения планки нужного коллективного иммунитета. Для победы над вирусом необходимо привить 80 процентов населения, заметила она.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Нарывы общества вскрылись": Блёданс осталась в шоке из-за попыток петербурженки выгнать с площадки детей-инвалидов

сегодня в 15:09

Учёные выяснили, что новый штамм коронавируса способен "прятаться" от иммунитета

сегодня в 16:34

Росрыболовство подало иск к "Норникелю" на 58,7 миллиарда рублей

сегодня в 16:26

Экс-нападающий "Зенита" Дриусси стал игроком клуба актёра Макконахи

сегодня в 16:28

Ведущая из Уфы напрасно думала, что никто не узнает, в какой странной позе она ведёт прогноз погоды

сегодня в 16:28

Новости партнеров

Layer 1