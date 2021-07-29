Санкт-Петербург достиг целевого показателя иммунной прослойки от ковида
На сегодняшний день полный курс вакцинации от инфекции прошли более 941 тысячи граждан.
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Иммунная прослойка от коронавируса в Санкт-Петербурге уже превышает 65%. Об этом заявил глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Как передаёт его слова телеканал "Санкт-Петербург", её составили переболевшие и вакцинированные жители.
"Целевой показатель можно считать достигнутым", — сказал Лисовец.
На сегодняшний день первую прививку от ковида сделали уже более 1,2 миллиона петербуржцев, а полный курс вакцинации прошли свыше 941 тысячи граждан.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала мутации ковида причиной повышения планки нужного коллективного иммунитета. Для победы над вирусом необходимо привить 80 процентов населения, заметила она.
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