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Регион
Опубликовано 29 июля 2021, 16:28

Экс-нападающий "Зенита" Дриусси стал игроком клуба актёра Макконахи

Фото © Twitter / Austin FC

Фото © Twitter / Austin FC

За сине-бело-голубых он сыграл 138 матчей, забив 25 голов и сделав 28 результативных передач.

Экс-форвард петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси стал игроком американского клуба "Остин", владельцем которого является актёр Мэттью Макконахи. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Себастьян готов сыграть важную роль в MLS. Он представлял молодёжные сборные Аргентины, играл в Лиге чемпионов УЕФА, Кубке Либертадорес и клубном чемпионате мира ФИФА, а также выиграл 14 трофеев за свою карьеру. Это впечатляющее резюме для любого игрока, не говоря уже о 25-летнем возрасте. Он спортсмен мирового класса", — отметил спортивный директор "Остина" Клаудио Рейна.

Аргентинский нападающий Дриусси покинул "Зенит" и продолжит карьеру в США
Аргентинский нападающий Дриусси покинул "Зенит" и продолжит карьеру в США

Напомним, что с 2017 по 2021 год Дриусси был игроком "Зенита". За это время он провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач в составе клуба с берегов Невы.

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Шамиль Гаджиев
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