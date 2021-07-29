Экс-нападающий "Зенита" Дриусси стал игроком клуба актёра Макконахи
В составе сине-бело-голубых он провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач.
Фото © Twitter / Austin FC
Экс-форвард петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси стал игроком американского клуба "Остин", владельцем которого является актёр Мэттью Макконахи. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Себастьян готов сыграть важную роль в MLS. Он представлял молодёжные сборные Аргентины, играл в Лиге чемпионов УЕФА, Кубке Либертадорес и клубном чемпионате мира ФИФА, а также выиграл 14 трофеев за свою карьеру. Это впечатляющее резюме для любого игрока, не говоря уже о 25-летнем возрасте. Он спортсмен мирового класса", — отметил спортивный директор "Остина" Клаудио Рейна.
Напомним, что с 2017 по 2021 год Дриусси был игроком "Зенита". За это время он провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач в составе клуба с берегов Невы.
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