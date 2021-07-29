Экс-нападающий "Зенита" Дриусси стал игроком клуба актёра Макконахи

За сине-бело-голубых он сыграл 138 матчей, забив 25 голов и сделав 28 результативных передач.

Экс-форвард петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси стал игроком американского клуба "Остин", владельцем которого является актёр Мэттью Макконахи. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Себастьян готов сыграть важную роль в MLS. Он представлял молодёжные сборные Аргентины, играл в Лиге чемпионов УЕФА, Кубке Либертадорес и клубном чемпионате мира ФИФА, а также выиграл 14 трофеев за свою карьеру. Это впечатляющее резюме для любого игрока, не говоря уже о 25-летнем возрасте. Он спортсмен мирового класса", — отметил спортивный директор "Остина" Клаудио Рейна.