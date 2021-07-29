НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Наконец-то: Кокорин забил первый гол за "Фиорентину"

Ранее появилась информация, что руководство клуба планирует продать российского форварда.

29 июля, 16:17

Видео © Facebook / ACF Fiorentina

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин забил свой первый гол за итальянский клуб за более чем полгода своего пребывания в клубе.

Приятный для наших поклонников футбола эпизод случился во время товарищеского матча против клуба "Левико Терме" из четвёртого итальянского дивизиона. Отметим, что Кокорин был точен во время исполнения пенальти. До перерыва "фиалки" ещё два раза сумели поразить ворота соперника.

Финита ля комедия: Кокорин оказался не нужен в Италии

Финита ля комедия: Кокорин оказался не нужен в Италии

Ранее Лайф сообщал, что руководство "Фиорентины" хочет продать Кокорина и начало его предлагать клубам из России и Турции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Экс-нападающий "Зенита" Дриусси стал игроком клуба актёра Макконахи

сегодня в 16:28

Армянский футболист Мхитарян подрался с соперником прямо на поле

сегодня в 14:38

"Наоборот, герой!": Фехтовальщица Мартьянова засмущалась, сидя в коляске после золотого финала ОИ

сегодня в 14:54

Росрыболовство подало иск к "Норникелю" на 58,7 миллиарда рублей

сегодня в 16:26

Ведущая из Уфы напрасно думала, что никто не узнает, в какой странной позе она ведёт прогноз погоды

сегодня в 16:28

Новости партнеров

Layer 1