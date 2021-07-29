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Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин забил свой первый гол за итальянский клуб за более чем полгода своего пребывания в клубе.

Приятный для наших поклонников футбола эпизод случился во время товарищеского матча против клуба "Левико Терме" из четвёртого итальянского дивизиона. Отметим, что Кокорин был точен во время исполнения пенальти. До перерыва "фиалки" ещё два раза сумели поразить ворота соперника.