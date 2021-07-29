Финита ля комедия: Кокорин оказался не нужен в Италии Похоже, история с одним из самых странных трансферов в российском футболе подходит к концу. 29 июля, 12:15 Фото © Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press

Итальянская сказка Александра Кокорина, судя по всему, подходит к концу. Российский футболист не смог показать себя в "Фиорентине", и теперь клуб начинает его активно предлагать другим командам.

Ничего полезного

Сам факт переезда Кокорина в Италию был каким-то необъяснимым явлением. Пока одни говорили о влиянии на трансфер со стороны Фабио Капелло, который, будучи тренером сборной России, доверял форварду, другие не понимали ровным счётом ничего. И ладно бы Кокорин уехал за бесплатно, так нет: "Спартак" получил за переход нападающего 4,5 миллиона евро. Немалые деньги.

Казалось, что в одном из самых красивых городов мира — Флоренции — Кокорин сможет показать всем, на что он на самом деле способен. Понятно, что голов в каждом матче ожидать не стоило, но и такого провала вряд ли кто-то ждал. Россиянин вышел на поле всего лишь четыре раза и ничего полезного для команды не сделал.

На этом фоне прибавлял его конкурент — молодой серб Душан Влахович. Он забивал и тянул команду вперёд. В это время Кокорин лечил травмы, ложился в больницу и готовился проявить себя. Сезон, правда, к этому времени уже закончился, а Кокорин оставил очень много вопросов.

Против Кокорина может сыграть и тренерская чехарда в "Фиорентине". За последние полгода там сменилось сразу три наставника. И вряд ли каждый видит нашего парня в основном составе, к тому же на фоне более ярких конкурентов. Спасти ситуацию могли и предсезонные матчи, но там у Кокорина только один голевой пас и попадание в перекладину. Для сравнения: Влахович в одном из матчей наколотил семь мячей. Разница очевидна.

"Думаю, ему нужно задаться вопросом об эффективности, которой должен обладать нападающий. Ему нравится связывать игру, он заработал пенальти благодаря отличному движению. Думаю, он может работать в этой зоне, сейчас ему удобнее в 16 метрах от ворот. Но мы хотим становиться лучше, и Александр подтвердил такое желание. Надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в короткий срок", — говорил главный тренер "фиалок" Винченцо Итальяно.

Куда ехать дальше?

Главный вопрос — где Кокорину продолжать карьеру. Итальянские СМИ пишут, что "Фиорентина" предложила игрока клубам из России и Турции. Выбор именно этих двух стран понятен: и там, и там любят возрастных и опытных игроков, да и немало платить в обеих странах готовы.

Однако если Турция, то к кому? Топовые "Бешикташ", "Фенербахче" или "Галатасарай" вряд ли захотят брать Кокорина. Во всех командах уже есть куда более именитые и мастеровитые форварды. В теории не помешал бы нападающий "Трабзонспору". Другой вопрос, что если в Трабзоне захотят подписать форварда, то вряд ли обратят внимание на нашего нападающего.

Иные же команды не будут против Кокорина как игрока, но вряд ли потянут его требования по зарплате. Кроме того, в Турции сейчас схожее с нашим отношение к футболу, ведь их национальная команда провалилась на Евро-2020 так же сильно, как и российская. Скорее всего, клубы станут обращать больше внимания на местных молодых игроков.

Приоритетным вариантом можно назвать "Сочи". Причём рады такому подписанию будут как клуб, так и представители игрока. Сам Кокорин, ещё будучи игроком команды с берега Чёрного моря, не скрывал того, что ему там нравится. К тому же команде Владимира Федотова сейчас не помешал бы нападающий, особенно после ухода из клуба Антона Заболотного. Да и сам тренер сочинцев не скрывает, что за выступлениями Кокорина он следит. Вряд ли это случайное явление.

Что же до других клубов, то тут всё гораздо сложнее. Можно порассуждать о том, что Кокориным заинтересуется "Зенит" — и то при условии, что команду покинет Сердар Азмун. Правда, вряд ли яркого иранца в Питере захотят менять на россиянина, который давненько не показывал чего-то яркого.

Из московских клубов на ум сразу приходит "Локомотив". Свой воспитанник, да и позицию нападающего в "Локо" неплохо было бы закрыть. К тому же потенциально можно собрать яркую связку со Смоловым. С другой стороны, у железнодорожников не самое лучшее финансовое положение, а, по слухам, красно-зелёные намерены избавиться от целого ряда лидеров. Вряд ли на этом фоне стоит ждать Кокорина в Черкизове.

Расстраивает и то, что достаточно яркий и неплохой форвард не смог себя зарекомендовать в Европе. У Кокорина яркое и разнообразное прошлое. От главной надежды российского футбола он постепенно подходит к званию его главного провала. Очередной наш игрок провалился в Европе и теперь спешно начинает искать варианты для продолжения карьеры. Впрочем, нет сомнений, что Кокорин их найдёт и ещё не раз заставит говорить о себе.

Авторы Шамиль Гаджиев