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Армянский футболист Мхитарян подрался с соперником прямо на поле

Несмотря на все страсти на поле, встречу удалось завершить, а команды разошлись миром — 1:1.

29 июля, 14:38

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян устроил драку с португальцем Пепе прямо на футбольном поле во время товарищеского матча против "Порту".

В середине второго тайма защитник "драконов" грубо подкатился под Мхитаряна, который сразу же после падения встал и попытался устроить драку. Однако футболистов быстро разняли их партнёры по команде, выбежавшие на поле.

В скором времени страсти на поле улеглись — и команды смогли доиграть встречу. Добавим, что матч завершился со счётом 1:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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