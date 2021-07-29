Армянский футболист Мхитарян подрался с соперником прямо на поле
Несмотря на все страсти на поле, встречу удалось завершить, а команды разошлись миром — 1:1.
لقطة المشاجرة التي حدثت بين لاعبين بورتو و روما بعد تدخل بيبي على مخيتاريان + الإعادات .. pic.twitter.com/UIIrImYBsu— Muhannad (@Muhannadh2021) July 28, 2021
Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян устроил драку с португальцем Пепе прямо на футбольном поле во время товарищеского матча против "Порту".
В середине второго тайма защитник "драконов" грубо подкатился под Мхитаряна, который сразу же после падения встал и попытался устроить драку. Однако футболистов быстро разняли их партнёры по команде, выбежавшие на поле.
В скором времени страсти на поле улеглись — и команды смогли доиграть встречу. Добавим, что матч завершился со счётом 1:1.
Комментариев: 0