Армянский футболист Мхитарян подрался с соперником прямо на поле

لقطة المشاجرة التي حدثت بين لاعبين بورتو و روما بعد تدخل بيبي على مخيتاريان + الإعادات .. pic.twitter.com/UIIrImYBsu — Muhannad (@Muhannadh2021) July 28, 2021

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян устроил драку с португальцем Пепе прямо на футбольном поле во время товарищеского матча против "Порту".

В середине второго тайма защитник "драконов" грубо подкатился под Мхитаряна, который сразу же после падения встал и попытался устроить драку. Однако футболистов быстро разняли их партнёры по команде, выбежавшие на поле.