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"Фиорентина" решила расстаться с Кокориным и предложила игрока клубам России и Турции

Футболист перешёл в стан "фиалок" в январе и провёл в Серии A всего четыре матча, не отметившись результативными действиями.

28 июля, 22:20
<p>Александр Кокорин. Фото © LaPresse via ZUMA Press</p>

Александр Кокорин. Фото © LaPresse via ZUMA Press

Итальянская "Фиорентина" предложила российского нападающего Александра Кокорина футбольным клубам России и Турции. Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что футболист не входит в дальнейшие планы "фиалок". В клуб Серии A Кокорин перешёл в январе 2021 года из "Спартака". Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, контракт был заключён до 2024 года.

Кокорин пробил в перекладину в матче за "Фиорентину"

Кокорин пробил в перекладину в матче за "Фиорентину"

В прошлом сезоне 30-летний форвард принял участие в четырёх матчах чемпионата Италии, но не отметился результативными действиями.

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Ранее стало известно, что аргентинский футболист "Зенита" Себастьян Дриусси покидает клуб. Он договорился с петербуржцами о выкупе контракта и продолжит карьеру в США. Нападающий написал прощальное письмо перед уходом из "Зенита".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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