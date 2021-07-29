"Фиорентина" решила расстаться с Кокориным и предложила игрока клубам России и Турции
Футболист перешёл в стан "фиалок" в январе и провёл в Серии A всего четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Александр Кокорин. Фото © LaPresse via ZUMA Press
Итальянская "Фиорентина" предложила российского нападающего Александра Кокорина футбольным клубам России и Турции. Об этом сообщает Calciomercato.
Отмечается, что футболист не входит в дальнейшие планы "фиалок". В клуб Серии A Кокорин перешёл в январе 2021 года из "Спартака". Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, контракт был заключён до 2024 года.
В прошлом сезоне 30-летний форвард принял участие в четырёх матчах чемпионата Италии, но не отметился результативными действиями.
Ранее стало известно, что аргентинский футболист "Зенита" Себастьян Дриусси покидает клуб. Он договорился с петербуржцами о выкупе контракта и продолжит карьеру в США. Нападающий написал прощальное письмо перед уходом из "Зенита".
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