Росрыболовство подало иск к "Норникелю" на 58,7 миллиарда рублей
В компании назвали эту сумму многократно завышенной и будут оспаривать её в суде.
Последствия аварии на ТЭЦ-3. Фото © "Норникель"
Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало иск к принадлежащей "Норникелю" Норильско-Таймырской энергетической компании о взыскании ущерба водным ресурсам в размере 58,65 миллиарда рублей. Связано это с утечкой нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в прошлом году.
"Размер нанесённого вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей", — говорится в сообщении Росрыболовства.
Также отмечается, что воздействию негативных факторов из-за утечки дизельного топлива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озёрно-речной системы — от места аварии вниз по течению до Карского моря.
В "Норникеле" заявили, что считают сумму ущерба многократно завышенной и будут оспаривать иск и методику расчёта ущерба в суде, сообщили ТАСС в компании. Там считают сумму многократно выше результатов расчёта, проведённого в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы. Уточняется, что размер вреда, рассчитанный, исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в реках Долдыкан, Амбарная и озере Пясино, — 52,1 миллиона рублей.
Напомним, в мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы. В ходе расследования аварии был арестован и осуждён бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Арбитражный суд назначил дочернему предприятию "Норникеля" штраф в размере 146 млрд рублей, компания выплатила его полностью.
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