Росрыболовство подало иск к "Норникелю" на 58,7 миллиарда рублей

Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало иск к принадлежащей "Норникелю" Норильско-Таймырской энергетической компании о взыскании ущерба водным ресурсам в размере 58,65 миллиарда рублей. Связано это с утечкой нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в прошлом году.

"Размер нанесённого вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей", — говорится в сообщении Росрыболовства.

Также отмечается, что воздействию негативных факторов из-за утечки дизельного топлива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озёрно-речной системы — от места аварии вниз по течению до Карского моря.