Синоптик заявил, что леса в Турции начали гореть позже обычного

Для Греции и Турции период с июня можно оценить как пожароопасный, однако в этом году леса начали гореть даже позднее обычного. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Этим летом пожароопасный период наступил несколько позже в силу особенностей атмосферной циркуляции в первые летние месяцы", — сказал он в беседе с RT.