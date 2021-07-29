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Синоптик заявил, что леса в Турции начали гореть позже обычного

По его словам, лето для побережья Средиземноморья всегда является очень сухим сезоном.

29 июля, 16:47
<p>Скриншот видео © Соцсети</p>

Скриншот видео © Соцсети

Для Греции и Турции период с июня можно оценить как пожароопасный, однако в этом году леса начали гореть даже позднее обычного. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Этим летом пожароопасный период наступил несколько позже в силу особенностей атмосферной циркуляции в первые летние месяцы", — сказал он в беседе с RT.

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По словам Шувалова, южное побережье Чёрного моря и турецкое побережье Средиземноморья — это субтропики и лето для них является очень сухим сезоном.

Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибли три человека, пострадало 180. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались. При этом в турецком Бодруме из-за пожаров эвакуировали отель с сотней россиян.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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