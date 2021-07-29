В турецком Бодруме из-за пожаров эвакуировали отель с сотней россиян

Иностранных туристов, включая россиян, эвакуируют из люксового отеля Titanik на турецком курорте Бодрум из-за масштабного природного пожара. Как сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на данные турецких властей и туроператоров, пока решение по близлежащим отелям не принято, на стабилизацию ситуации надеются к вечеру.

В отеле Titanik Deluxe Bodrum 5* отдыхало около сотни российских туристов, их вместе с другими иностранцами и частью персонала сейчас эвакуируют, причём некоторых отдыхающих пришлось вывозить прямо с пляжа на лодках и яхтах.

"Сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса отеля. Пока туристов временно переводят в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum 5* и La Blanche Resort Bodrum 5*. В отношении этих последних решения об эвакуации на настоящий момент нет", — рассказала заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Яна Муромова.

По её данным, ситуация меняется стремительно, однако власти надеются локализовать пожар к вечеру, тогда отдыхающие смогут вернуться в свои номера — ориентировочно, это произойдёт вечером в четверг или к утру пятницы.