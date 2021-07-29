Муж прогнавшей детей-инвалидов с детской площадки рассказал об угрозах их маленькой внучке
Петербуржец рассказал, что их семья задумывается о возможной смене места жительства, поскольку их адреса и телефоны оказались в открытом доступе, а лица показали по телевидению.
Александр и Наталья Липские.
Фото © Instagram/ sasha_lipscaya
Петербургский бизнесмен Александр Липский, чья жена устроила скандал на детской площадке в микрорайоне Балтийская жемчужина из-за детей с особенностями развития, пожаловался на угрозы и травлю, которая обрушилась на их семью. Мужчина считает настолько бурную реакцию общественности несправедливой.
"Наши лица показали по федеральным каналам, в открытый доступ выложили наш адрес, телефоны, взломали странички в соцсетях. Нам угрожают сжечь машины, пишут самой Наталье, пишут мне, пишут нашей дочери — да даже маленькой внучке", — приводит рассказ петербуржца kp.ru.
По словам мужчины, скандал не утих даже после того, как его супруга принесла публичные извинения всем, кого задели её слова. Теперь, со слов Александра, их семья подумывает о том, чтобы сменить место жительства.
"Что тут предпримешь? Собрать котомки и уехать куда-то? Не знаю, как теперь быть", — вздыхает он.
Напомним, инцидент произошёл 26 июля, когда местная жительница пыталась выгнать детей-инвалидов с площадки. Её поведением возмутился депутат Виталий Милонов, заметив, что широкий общественный резонанс и однозначная реакция общества на такие вещи являются самым лучшим лекарством, а также профилактикой повторения подобных инцидентов.
Сама Наталья ранее действительно попыталась извиниться, но, похоже, сделала только хуже. Она оправдалась тем, что с её стороны не было оскорблений в сторону детей-инвалидов, в чём женщину упрекают. Такую реакцию она объяснила тем, что ребят было несколько и они, издавая "разные странные звуки", напугали её внучку.
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