Муж прогнавшей детей-инвалидов с детской площадки рассказал об угрозах их маленькой внучке

Петербургский бизнесмен Александр Липский, чья жена устроила скандал на детской площадке в микрорайоне Балтийская жемчужина из-за детей с особенностями развития, пожаловался на угрозы и травлю, которая обрушилась на их семью. Мужчина считает настолько бурную реакцию общественности несправедливой.

"Наши лица показали по федеральным каналам, в открытый доступ выложили наш адрес, телефоны, взломали странички в соцсетях. Нам угрожают сжечь машины, пишут самой Наталье, пишут мне, пишут нашей дочери — да даже маленькой внучке", — приводит рассказ петербуржца kp.ru.

По словам мужчины, скандал не утих даже после того, как его супруга принесла публичные извинения всем, кого задели её слова. Теперь, со слов Александра, их семья подумывает о том, чтобы сменить место жительства.

"Что тут предпримешь? Собрать котомки и уехать куда-то? Не знаю, как теперь быть", — вздыхает он.