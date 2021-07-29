Украинский олигарх подозревает бывшего водителя в обмане на два раритетных авто
Из его коллекции исчезло два ЗИЛ-118КВ, выпущенных ограниченным тиражом специально для нужд КГБ.
Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети
Одесский олигарх Руслан Тарпан обратился в полицию Москвы с просьбой найти его бывшего водителя, которого он подозревает в обмане на два коллекционных советских автомобиля. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Строительный магнат является фанатичным коллекционером раритетных авто. Только с 2007 по 2018 год он приобрёл более 40 машин, и большая часть из них находилась на территории России, где их по нотариально заверенной доверенности приобретал водитель — помощник Тарпана. Однако в 2018-м он уволился и должен был передать бывшему работодателю все документы на машины, однако их он забрал с собой. А уже вскоре бизнесмен недосчитался двух автомобилей ЗИЛ-118КВ, которые были сделаны специально для КГБ СССР, а их тираж составил всего четыре штуки. На рынке стоимость такой модификации достигает 28 миллионов рублей. Сейчас машины оформлены на бывшего водителя магната.
В итоге Тарпан написал заявление в столице РФ и на Украине, так как предполагает, что экс-работник может находиться в Одессе. На данный момент московские правоохранительные органы проводят проверку.
А ранее Лайф рассказывал, что во Франции нашли клад из брошенных раритетных авто. Они были спрятаны в тоннеле во время Второй мировой войны из-за опасений, что немецкие офицеры заберут машины себе.
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