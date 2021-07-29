Украинский олигарх подозревает бывшего водителя в обмане на два раритетных авто

Строительный магнат является фанатичным коллекционером раритетных авто. Только с 2007 по 2018 год он приобрёл более 40 машин, и большая часть из них находилась на территории России, где их по нотариально заверенной доверенности приобретал водитель — помощник Тарпана. Однако в 2018-м он уволился и должен был передать бывшему работодателю все документы на машины, однако их он забрал с собой. А уже вскоре бизнесмен недосчитался двух автомобилей ЗИЛ-118КВ, которые были сделаны специально для КГБ СССР, а их тираж составил всего четыре штуки. На рынке стоимость такой модификации достигает 28 миллионов рублей. Сейчас машины оформлены на бывшего водителя магната.