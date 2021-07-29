Подопечная Киркорова на Евровидении: У нас с ним роман

Представительница Молдавии на международном конкурсе Евровидение-2021 Наталья Гордиенко, которую продюсировал Филипп Киркоров, рассказала об отношениях с поп-королём порталу "Дни.ру". Корреспондент поинтересовался у 33-летней дивы, как она относится к слухам о том, что у них с Филиппом длительный роман и она даже якобы является биологической матерью его детей.

"У нас с ним роман. Этот роман хоть и творческий, но он будет длиться вечно. Это всё, что я могу сказать, другого рода вопросы надо задавать уже Филиппу", — кокетничает певица.

Гордиенко, которая является матерью-одиночкой и сама воспитывает сына Кристиана, не исключает, что их отношения с Киркоровым перерастут во что-то большее, чем просто творческий союз.

"Он холостяк, я тоже не замужем. К тому же сейчас отменили штампы в паспортах", — интригует она.