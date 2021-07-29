Далай-лама может переродиться в свободной стране в теле женщины

Если ситуация в Тибете останется без изменений, Далай-лама XIV после перерождения может стать женщиной в одной из развитых стран. Об этом рассказал почётный представитель буддийского духовного лидера в РФ Тэло Тулку Ринпоче.

"Если ситуация в Тибете останется без изменений, Его Святейшество, по его собственному утверждению, переродится в свободном мире и, вполне возможно, в теле женщины", — заявил верховный лама Калмыкии РИА "Новости".

При этом Ринпоче напомнил, что о своём перерождении далай-лама сделал заявление ещё в 2011 году, уточнив, что оно не должно быть использовано в каких бы то ни было политических целях. Сейчас буддийскому лидеру 86 лет и решение о перерождении он планирует принять в 90-летнем возрасте. При этом он намерен прожить до 110–113 лет.

Почётный представитель напомнил слова далай-ламы о том, что если он уйдёт из жизни в статусе беженца, то он переродится за пределами Тибета. При этом если положение дел останется без изменений, он не станет перерождаться в Тибете. Кроме того, по словам Ринпоче, если институт далай-лам не будет упразднён на территориях стран, в которых исповедуется буддизм, то духовный лидер снова переродится в нашем мире.