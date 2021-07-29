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Далай-лама может переродиться в свободной стране в теле женщины

При этом духовный лидер буддистов планирует прожить ещё более двадцати лет.

29 июля, 14:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CDx7m_NpU1P/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dalailama</a></p>

Фото © Instagram / dalailama

Если ситуация в Тибете останется без изменений, Далай-лама XIV после перерождения может стать женщиной в одной из развитых стран. Об этом рассказал почётный представитель буддийского духовного лидера в РФ Тэло Тулку Ринпоче.

"Если ситуация в Тибете останется без изменений, Его Святейшество, по его собственному утверждению, переродится в свободном мире и, вполне возможно, в теле женщины", заявил верховный лама Калмыкии РИА "Новости".

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При этом Ринпоче напомнил, что о своём перерождении далай-лама сделал заявление ещё в 2011 году, уточнив, что оно не должно быть использовано в каких бы то ни было политических целях. Сейчас буддийскому лидеру 86 лет и решение о перерождении он планирует принять в 90-летнем возрасте. При этом он намерен прожить до 110–113 лет.

Почётный представитель напомнил слова далай-ламы о том, что если он уйдёт из жизни в статусе беженца, то он переродится за пределами Тибета. При этом если положение дел останется без изменений, он не станет перерождаться в Тибете. Кроме того, по словам Ринпоче, если институт далай-лам не будет упразднён на территориях стран, в которых исповедуется буддизм, то духовный лидер снова переродится в нашем мире.

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Напомним, что Далай-лама XIV является беженцем уже около 60 лет. После антикитайского восстания он был изгнан из Тибета в Индию. Теперь, находясь в изгнании, он борется за независимость Тибета от КНР. Ранее далай-лама заявлял, что русские могут стать ведущей нацией в мире и внести значительный вклад в изменение Европы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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