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В Госдуме назвали популистским бахвальством слова соратника Зеленского про шантаж всего мира

По мнению Руслана Бальбека, Украина удержалась как государство лишь благодаря отказу от ядерного оружия.

29 июля, 14:16
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/26173/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Госдумы</a></p>

Фото © Сайт Госдумы

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал популистским бахвальством заявление главы партии Рады "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", сохрани ядерное оружие.

"Очередное популистское бахвальство про якобы шантаж всего мира... Украина удержалась как государство лишь благодаря тому, что отказалась от ядерного оружия, а не превратилась в криминальный анклав с ядерными ракетами", приводит слова парламентария RT.

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Бальбек также задался вопросом о том, кого Незалежная собиралась шантажировать, ведь ни блок НАТО, ни Россия "с шантажистами не договариваются".

"А просто запугивание на Россию не действует", — добавил депутат.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина "могла бы сейчас шантажировать весь мир", если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. В произошедшем политик винит первого президента страны Леонида Кравчука, который, по его мнению, совершил "фатальную ошибку".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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