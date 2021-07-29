В Госдуме назвали популистским бахвальством слова соратника Зеленского про шантаж всего мира

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал популистским бахвальством заявление главы партии Рады "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", сохрани ядерное оружие.

"Очередное популистское бахвальство про якобы шантаж всего мира... Украина удержалась как государство лишь благодаря тому, что отказалась от ядерного оружия, а не превратилась в криминальный анклав с ядерными ракетами", — приводит слова парламентария RT.

Бальбек также задался вопросом о том, кого Незалежная собиралась шантажировать, ведь ни блок НАТО, ни Россия "с шантажистами не договариваются".

"А просто запугивание на Россию не действует", — добавил депутат.