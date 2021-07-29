В Госдуме назвали популистским бахвальством слова соратника Зеленского про шантаж всего мира
По мнению Руслана Бальбека, Украина удержалась как государство лишь благодаря отказу от ядерного оружия.
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал популистским бахвальством заявление главы партии Рады "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", сохрани ядерное оружие.
"Очередное популистское бахвальство про якобы шантаж всего мира... Украина удержалась как государство лишь благодаря тому, что отказалась от ядерного оружия, а не превратилась в криминальный анклав с ядерными ракетами", — приводит слова парламентария RT.
Бальбек также задался вопросом о том, кого Незалежная собиралась шантажировать, ведь ни блок НАТО, ни Россия "с шантажистами не договариваются".
"А просто запугивание на Россию не действует", — добавил депутат.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина "могла бы сейчас шантажировать весь мир", если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. В произошедшем политик винит первого президента страны Леонида Кравчука, который, по его мнению, совершил "фатальную ошибку".
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