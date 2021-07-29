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Многоцелевой модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Процесс контролировали специалисты Центра управления полётами, а также члены экипажа станции.

29 июля, 13:55

Фото © Twitter / Роскосмос

Многоцелевой модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Видео © NASA

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" Международной космической станции. Момент стыковки транслировал "Роскосмос". Это первый российский модуль, который получила МКС за последние одиннадцать лет.

"Наука" пристыковалась к станции в автоматическом режиме, однако процесс контролировали специалисты Центра управления полётами, а также члены экипажа МКС.

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Напомним, изначально запуск модуля должен был состояться 15-го числа, однако из-за замечания он был возвращён в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия". Пуск "Науки" к МКС произошёл 21 июля с космодрома Байконур. Модуль 24 июля вышел на расчётную траекторию полёта, его высота была дважды скорректирована. "Наука" сменила на МКС модуль "Пирс", который ранее был отстыкован и затоплен в несудоходной части Тихого океана.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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