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Россиянин благодаря сообщению в чате спас девушку из Красноярского края от насильника

Она попыталась незаметно от своего спутника указать адрес, но на этом трансляция в Сети резко оборвалась.

29 июля, 13:56
<p>Пострадавшая. Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/kras_mash/368" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kras Mash</a></p>

Пострадавшая. Фото © Telegram-канал Kras Mash

Девушку из Красноярского края спас от насильника неизвестный из чат-рулетки. Как сообщает телеграм канал Kras Mash, он увидел сообщение в чате и вызвал экстренную службу.

Житель Туапсе зашёл на популярный сайт в поисках развлечений, однако наткнулся на молодую пару, которая с радостью поддержала беседу. Оказалось, что они из Нижнеингашского района. Разговор протекал мило до момента, когда в чате парень увидел сообщение от девушки о том, что ей грозит опасность. Выглядело оно так: "Набери 112. Нижняя Пойма. Он меня насилует". Это заметил её спутник, и трансляция резко оборвалась.

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Что происходило по ту сторону экрана, парень из Туапсе уже не знал, однако сразу набрал 112 и этим спас девушку. Сейчас с насильником работает полиция.

Ранее Лайф сообщал, что двое пермяков изнасиловали девушку и удерживали её в погребе. Потерпевшей удалось сбежать ночью после того, как насильники легли спать. Из заточения её вызволил собутыльник подозреваемых, которые сейчас заключены под стражу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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