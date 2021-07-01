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Девушка выполняла задание для университета и случайно сняла, как в её дом ворвался насильник с ножом

Молодой маме пришлось пережить страшную ситуацию, которую сложно стереть из памяти. Кроме того, она боится, что преступник окажется безнаказанным, и собирается бороться за справедливость. Единственное, чему рада пострадавшая, — что в тот шокирующий момент дома не было её маленького ребёнка.

1 июля, 13:47

Скриншот © Instagram / sarita.quintero

Когда 25-летняя студентка факультета психологии Сара Кинтеро из Апартадо, Колумбия, села перед камерой, чтобы сделать задание для университета, она не подозревала, какой ужас её ждёт. Спустя мгновение девушка услышала странные звуки и с криком вскочила с места. В её дом пробрался парень, вооружённый ножом.

Видео © Instagram / sarita.quintero

На кадрах, которые Сара случайно сняла, видно, как преступник направил нож на плачущую девушку. Злодей собирался изнасиловать жертву и в случае неповиновения грозился убить.

Он вошёл в мой дом, чтобы изнасиловать меня! <...> Он пытался прикоснуться ко мне и поцеловать, он не собирался отпускать меня и сказал, что убьёт

Сара Кинтеро

Скриншот © Instagram / sarita.quintero

Скриншот © Instagram / sarita.quintero

Однако доведённая до отчаяния девушка решила сражаться за свои честь и жизнь. К счастью, Саре удалось отбиться от насильника. Но родственники преступника быстро встали на его защиту, заявив, что тот страдает биполярным расстройством, пишет The Sun. Студентка решила привлечь внимание властей и общественности к ситуации, надеясь, что мерзавцу содеянное не сойдёт с рук. 11-минутное видео с нападением она разместила в своём инстаграме, и то набрало более 3,5 млн просмотров. Также Сара показала ролик с камеры наблюдения, где преступник сразу направляется в её квартиру и с лёгкостью туда проникает. Пострадавшая предположила, что насильник давно за ней следил.

Оператор повернул камеру на трибуну и случайно снял, как болельщик и девушка устроили разврат

Оператор повернул камеру на трибуну и случайно снял, как болельщик и девушка устроили разврат

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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