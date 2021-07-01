Девушка выполняла задание для университета и случайно сняла, как в её дом ворвался насильник с ножом

Молодой маме пришлось пережить страшную ситуацию, которую сложно стереть из памяти. Кроме того, она боится, что преступник окажется безнаказанным, и собирается бороться за справедливость. Единственное, чему рада пострадавшая, — что в тот шокирующий момент дома не было её маленького ребёнка.