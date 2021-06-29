Оператор повернул камеру на трибуну и случайно снял, как болельщик и девушка устроили разврат
Зрители матча по крикету между английскими командами "Миддлсекс" и "Суррей" увидели в прямом эфире нечто большее, чем рассчитывали. В один из моментов камеру направили на трибуны, где развернулась пикантная сцена.
На кадрах видно, как девушка в синем платье наклоняется к расположившимся позади неё парням, чтобы что-то им сказать. В это время сидящий рядом с ней мужчина решил воспользоваться ситуацией и внезапно укусил опёршуюся на него блондинку за грудь.
Видео © Twitter / JordanHolmes201
Сняв постыдный момент, оператор тут же отвёл камеру и сконцентрировался на происходящем на поле. Однако впечатлённые зрители не могли остаться в стороне.
Фрагмент с конфузом быстро разлетелся по Сети, и одни пользователи сочли его поводом для шуток. Другие решили, что девушка в платье — жена укусившего её мужчины и пара немного пошалила, не зная, что попадёт в объектив. Однако некоторые сошлись на том, что мужчина повёл себя крайне предосудительно и неуместно. Кем на самом деле друг другу приходятся герои ролика, пока не выяснили, пишет news.com.au.
Такое грубое поведение... позор
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