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Оператор повернул камеру на трибуну и случайно снял, как болельщик и девушка устроили разврат

Зрители матча по крикету между английскими командами "Миддлсекс" и "Суррей" увидели в прямом эфире нечто большее, чем рассчитывали. В один из моментов камеру направили на трибуны, где развернулась пикантная сцена.

29 июня, 07:03

Скриншот © Twitter / JordanHolmes201

На кадрах видно, как девушка в синем платье наклоняется к расположившимся позади неё парням, чтобы что-то им сказать. В это время сидящий рядом с ней мужчина решил воспользоваться ситуацией и внезапно укусил опёршуюся на него блондинку за грудь.

Видео © Twitter / JordanHolmes201

Сняв постыдный момент, оператор тут же отвёл камеру и сконцентрировался на происходящем на поле. Однако впечатлённые зрители не могли остаться в стороне.

Скриншот © Twitter / JordanHolmes201

Скриншот © Twitter / JordanHolmes201

Фрагмент с конфузом быстро разлетелся по Сети, и одни пользователи сочли его поводом для шуток. Другие решили, что девушка в платье — жена укусившего её мужчины и пара немного пошалила, не зная, что попадёт в объектив. Однако некоторые сошлись на том, что мужчина повёл себя крайне предосудительно и неуместно. Кем на самом деле друг другу приходятся герои ролика, пока не выяснили, пишет news.com.au.

Такое грубое поведение... позор

AbhijitBaghel18

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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