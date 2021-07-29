Посольство РФ: Централизованной эвакуации из отелей в горящем Мармарисе нет
Помимо Мармариса огонь уже добрался до городов Манавгат, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын.
Представитель Посольства России в Турции рассказал Лайфу, что пока нет информации о централизованной эвакуации туристов из отелей в связи с масштабными природными пожарами.
"На данный момент ведутся мероприятия по тушению. Жалоб от российских туристов из Мармариса нет, а также информации о том, что кто-то госпитализирован был, пострадал, пока не поступало. На данный момент информации о централизованной эвакуации какой-либо нет", — отметил представитель дипмиссии.
По-настоящему горящие путёвки: Ужасающие фото, как туристы веселятся в Турции, несмотря на подступающие пожары
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в городе Мармарисе началась эвакуация местных жителей и туристов из отелей, которые находятся недалеко от района, где разбушевался лесной пожар.
Напомним, накануне природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. Число пострадавших в результате удара стихии уже превысило 50 человек, погибли трое. Однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались.
Комментариев: 0