Посольство РФ: Централизованной эвакуации из отелей в горящем Мармарисе нет

Ситуация в Турции. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Представитель Посольства России в Турции рассказал Лайфу, что пока нет информации о централизованной эвакуации туристов из отелей в связи с масштабными природными пожарами.

"На данный момент ведутся мероприятия по тушению. Жалоб от российских туристов из Мармариса нет, а также информации о том, что кто-то госпитализирован был, пострадал, пока не поступало. На данный момент информации о централизованной эвакуации какой-либо нет", — отметил представитель дипмиссии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в городе Мармарисе началась эвакуация местных жителей и туристов из отелей, которые находятся недалеко от района, где разбушевался лесной пожар.