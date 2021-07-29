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Посольство РФ: Централизованной эвакуации из отелей в горящем Мармарисе нет

Помимо Мармариса огонь уже добрался до городов Манавгат, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын.

29 июля, 13:41

Ситуация в Турции. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Представитель Посольства России в Турции рассказал Лайфу, что пока нет информации о централизованной эвакуации туристов из отелей в связи с масштабными природными пожарами.

"На данный момент ведутся мероприятия по тушению. Жалоб от российских туристов из Мармариса нет, а также информации о том, что кто-то госпитализирован был, пострадал, пока не поступало. На данный момент информации о централизованной эвакуации какой-либо нет", — отметил представитель дипмиссии.

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Ранее турецкие СМИ сообщили, что в городе Мармарисе началась эвакуация местных жителей и туристов из отелей, которые находятся недалеко от района, где разбушевался лесной пожар.

Напомним, накануне природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. Число пострадавших в результате удара стихии уже превысило 50 человек, погибли трое. Однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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