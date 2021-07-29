Треть россиян готовы потратить на школьный набор больше денег, чем годом ранее

Треть жителей России готовы потратить на подготовку детей к школе в этому году больше денег, чем в 2020-м. Такие данные показало исследование, проведённое аналитиками "AliExpress Россия" совместно с агентством ResearchMe. Его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, 26% россиян готовы отдать на товары для учёбы от пяти до десяти тысяч рублей. Чуть меньше респондентов (21%) назвали сумму в 10–15 тысяч рублей, а 14% планируют потратить не более пяти тысяч.

Больше половины респондентов собираются купить канцелярские товары. Каждый второй участник опроса будет покупать к новому учебному году детскую спортивную форму и сменную обувь. Чуть меньше половины потратятся на школьную форму (47%), а 33% приобретут учебники. Кроме того, 27% респондентов добавили к необходимым школьным покупкам наборы влажных салфеток и медицинских масок, ещё 15% решили обновить гаджеты для своих детей.