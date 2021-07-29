Треть россиян готовы потратить на школьный набор больше денег, чем годом ранее
При этом среди опрошенных оказался 1% людей, которые не планируют покупать канцелярские товары к 1 сентября вовсе, так как у них всё необходимое осталось с прошлого года.
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Треть жителей России готовы потратить на подготовку детей к школе в этому году больше денег, чем в 2020-м. Такие данные показало исследование, проведённое аналитиками "AliExpress Россия" совместно с агентством ResearchMe. Его результаты есть в распоряжении Лайфа.
Так, 26% россиян готовы отдать на товары для учёбы от пяти до десяти тысяч рублей. Чуть меньше респондентов (21%) назвали сумму в 10–15 тысяч рублей, а 14% планируют потратить не более пяти тысяч.
Больше половины респондентов собираются купить канцелярские товары. Каждый второй участник опроса будет покупать к новому учебному году детскую спортивную форму и сменную обувь. Чуть меньше половины потратятся на школьную форму (47%), а 33% приобретут учебники. Кроме того, 27% респондентов добавили к необходимым школьным покупкам наборы влажных салфеток и медицинских масок, ещё 15% решили обновить гаджеты для своих детей.
При этом среди опрошенных оказался 1% людей, которые не планируют покупать канцелярские товары к 1 сентября вовсе, так как у них всё необходимое осталось с прошлого года.
Ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить выбор семьям учеников младших классов — получать денежный сертификат или горячее питание для ребёнка в школе. Письмо с инициативой было направлено в Минпросвещения.
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