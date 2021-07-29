Число пострадавших из-за масштабных пожаров в Турции превысило 180

"На данный момент у нас всего 183 пострадавших. Из-за жары пожары ожидались, но, к сожалению, они вспыхнули практически в один день. Чтобы полностью взять их под контроль, потребуется время", — отметил чиновник.

Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло три человека. При этом местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались. Также представитель Посольства России в Турции рассказал Лайфу, что пока нет информации о централизованной эвакуации туристов из отелей.