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Число пострадавших из-за масштабных пожаров в Турции превысило 180

В Минсельхозе страны заявили, что огонь вспыхнул в нескольких провинциях практически в один день, что осложнило работу по тушению.

29 июля, 14:33

Фото © Соцсети

Число пострадавших в результате масштабных природных пожаров на юге Турции увеличилось до 183 человек. Такие данные привёл министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"На данный момент у нас всего 183 пострадавших. Из-за жары пожары ожидались, но, к сожалению, они вспыхнули практически в один день. Чтобы полностью взять их под контроль, потребуется время", — отметил чиновник.

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Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло три человека. При этом местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались. Также представитель Посольства России в Турции рассказал Лайфу, что пока нет информации о централизованной эвакуации туристов из отелей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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